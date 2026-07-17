Plan Hídrico de Jalisco: ¿De qué va el proyecto por el problema del agua turbia en Guadalajara?

Así es el Plan Hídrico para Jalisco, ante los casos de agua turbia en Guadalajara.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) analiza el proyecto de Plan Hídrico de Jalisco, estrategia estatal diseñada para resolver la crisis por el desabasto, las fugas y como solución ante el agua turbia que llega a viviendas en algunas colonias del Área Metropolitana de Guadalajara.

El Plan Hídrico de Jalisco fue remitido al Congreso estatal y contempla 32 acciones para la zona de Guadalajara y el resto de la entidad.

Al momento, el Programa Emergente de Apoyo atiende a más de 200 colonias afectadas por agua con sedimentos o mal olor en Guadalajara, con la distribución gratuita de agua potable a través de camiones cisterna o pipas, y la entrega de vales para la adquisición de garrafones de agua purificada sin costo.

El presupuesto es de 100 millones de pesos, y contempla la instalación de plantas potabilizadoras emergentes en espacios públicos de colonias como la Plaza San Andrés, Plaza Tesistán, el Centro Histórico de Tlaquepaque, y la avenida Artesanos, entre otros sitios.

Esto sabemos del Plan Hídrico de Jalisco

Según la agenda presentada a autoridades federales y a los diputados locales, antes de finalizar el año concluirán las obras emergentes inmediatas, y se prevé una primera mejora visible en la calidad del agua hacia el mes de septiembre.

Para el año entrante, en el primer trimestre, se contempla la liberación de derechos de vía en terrenos donde se pondrán en operación de las principales plantas de tratamiento, y entre 2028 y 2029 se ejecutarán los proyectos de infraestructura hidráulica mayor.

El nombre oficial es Plan Estratégico de Gestión Integral del Agua, y establece 14 acciones dirigidas a limpiar el suministro público, 8 proyectos de saneamiento, para el tratamiento de aguas residuales; otras 6 obras destinadas a la resiliencia urbana para contener las inundaciones en las vías públicas durante las lluvias; y 4 proyectos mayores para asegurar el flujo y distribución del líquido.

Entre las obras de infraestructura clave destaca la modernización de la Planta Potabilizadora Número 1 en Miravalle, la reingeniería de colectores subterráneos para mitigar socavones y el desarrollo del Bypass del sistema La Calera en Tlajomulco.

El costo total estimado del Plan Hídrico asciende a 42 mil millones de pesos, de los cuales, la administración estatal aporta 25 mil; se prepara un esquema de inversión pública privada, lo que no implica que el servicio del sistema administrador del agua potable y alcantarillado sea privatizado, o concesionado.

Conagua interviene

En “La Mañanera del Pueblo”, del Gobierno federal abordó la crisis de calidad del agua en Jalisco. El titular de la Conagua, Efraín Morales, expuso que se trabaja en el análisis del Plan Hídrico que le remitió la administración estatal.

“Estamos ya colaborando en buscar una alternativa que sea viable para el proyecto, y evidentemente, es un proyecto que requiere curso, de que participe el gobierno, de que participen los municipios, y por supuesto estamos haciendo lo propio desde la federación, para el acompañamiento técnico, y que el proyecto que se busque, pues sea una solución real a la problemática que se vive tanto en la ciudad de Guadalajara, como en su zona conurbana”.

El funcionario recordó que en el sexenio pasado se rescató el proyecto de la presa El Zapotillo con obras como un acueducto y sistemas de bombeo que lleva a Guadalajara alrededor de 3 mil litros de agua por segundo.

“Es un sistema que le llaman el viejo acueducto de Chapala o, la conducción antigua que, efectivamente, es una infraestructura que tiene muchísimos años, que no recibe mantenimiento y que se ha venido deteriorando, y que en este momento está causando afectaciones para Guadalajara y la zona metropolitana”.

En su comparecencia en la mañanera, Efraín Morales, también presentó los avances en el saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago, que conecta a los estados de Jalisco, Querétaro, Guanajuato y Michoacán.

También anunció que se trabaja en el desazolve de 16 kilómetros en el río Lerma, y “se están interviniendo 6 plantas de tratamiento de aguas residuales”, y en otras 7 están colocando paneles solares para que las plantas puedan funcionar correctamente, con energía alterna.

También se habilitará un centro de monitoreo y vigilancia, y se construirá un espacio público para que ciudadano puedan convivir en estos ríos, ya con aguas sanas.