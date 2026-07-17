¿Quién era Mauro Menéndez, el DJ e hijo de la actriz Aylín Mujica que falleció?

Mauro Menéndez desarrolló una carrera como DJ bajo el nombre de MAAHEZ. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Unsplash)

Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica, falleció a los 30 años. A diferencia de la actriz, quien ha participado en producciones como Sin senos no hay paraíso, el joven construyó una carrera como DJ y productor musical.

La música no le era ajena. Su padre, Osamu Menéndez, es músico y fue quien confirmó la muerte de su hijo mediante un breve mensaje publicado en su cuenta de Facebook, donde agradeció las condolencias.

“Perdónenme, no puedo hablar; mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias”.

¿Quién fue Mauro Menéndez, el hijo de la actriz Aylín Mujica?

Mauro Menéndez nació en 1996, fruto de la relación entre el músico Osamu Menéndez y la actriz Aylín Mujica, quien siempre expresó su deseo de convertirse en madre, tal como compartió en una entrevista con Cora Nelda González.

“Amaba los bebés”, recordó en su momento. Así, a los 19 años dio la bienvenida a su primer hijo. Con esta cercanía en las artes, Mauro se desarrolló como productor musical y DJ.

Bajo el nombre artístico de MAAHEZ, Mauro realizaba piezas de música electrónica inspiradas en la cultura del groove latino y la estética underground europea, de acuerdo con su sitio web.

La música de MAAHEZ estaba pensada para bailar y disfrutar de los atardeceres o las noches de fiesta en las discotecas. Sus temas eran populares en plataformas como Spotify y, además, tenía presencia en ciudades como Miami, Tulum e Ibiza.

Mauro dedicó su vida a la música, ya que era DJ y tenía una gran popularidad en plataformas como Spotify. (Foto: Captura de pantalla)

Más allá del streaming, Mauro Menéndez también se presentó en importantes festivales de música, como EDC Las Vegas, Ultra y Burning Man.

De acuerdo con su perfil de Spotify, la primera canción que publicó Mauro llegó en 2016 y llevó por nombre Bring Me the Fire. Desde entonces continuó lanzando sencillos y este año publicó sus primeros EP.

El lanzamiento más reciente de Mauro Menéndez fue el pasado 10 de julio y llevó por nombre Mala. En su sitio web indica que tenía programada una presentación para el próximo 25 de julio en San Francisco.

Además de la música, Mauro contaba con una línea de ropa que incluía crop tops, sudaderas, playeras y pants con diseños especiales, disponibles en su página de internet.

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