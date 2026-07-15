¡Adiós a una leyenda! Muere Elsa Aguirre, ícono de la Cine de Oro mexicano, a los 95 años

Elsa Aguirre, actriz de la Época de Oro del cine mexicano de cintas como La mujer que yo amé y Cuidado con el amor, murió a los 95 años.

A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI México) despidió a “una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro”.

Al igual que Silvia Pinal, Elsa Aguirre era una de las últimas divas de la época y una de las actrices más longevas en México. La ANDI destacó que “fue célebre tanto por su talento dramático como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande”.

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