Hallan restos en BC Sur: Investigan si se trata de Carlos Beltrán, el exoficial ligado a Los Chapitos

Carlos Beltrán Olmedo renunció en mayo a su cargo por acusaciones de presuntas ligas con “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur confirmó el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Los Cabos y mantiene abierta una investigación para determinar si los restos localizados corresponden a Carlos Alberto Beltrán Olmeda, exoficial mayor del Ayuntamiento.

De acuerdo con la dependencia, el hallazgo ocurrió en un terreno situado al norte de San José del Cabo, en las inmediaciones del predio conocido como “La Ballena”, donde se desplegaron elementos de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos por Desaparición de Personas y de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto.

Las diligencias comenzaron luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que una mujer, quien presuntamente participaba en actividades ilícitas, aseguró haber presenciado la privación ilegal de la libertad, tortura y asesinato de un hombre identificado con el alias de “El Cazabaches”, sobrenombre utilizado por Beltrán Olmeda.

Según el testimonio difundido, la víctima habría revelado antes de morir la entrega de cinco millones de pesos a personas identificadas como “El Lince” y Jimmy Fernández. La grabación también señala que una persona llamada Servando confirmó posteriormente que el hombre asesinado era el exfuncionario municipal y que la orden habría provenido de mandos criminales.

En el mismo material audiovisual se proporcionaron coordenadas del supuesto entierro clandestino, lo que derivó en la movilización de agentes ministeriales y peritos en la zona.

Hasta el momento, la PGJE no ha confirmado oficialmente la identidad de los restos ni la veracidad de las acusaciones contenidas en el video. No obstante, autoridades estatales reconocieron que el sitio señalado en la grabación coincide con el área donde fue localizada la fosa.

Fuentes locales indicaron que el cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición. Los restos fueron trasladados a laboratorios forenses para la realización de estudios genéticos y confrontas de ADN que permitan su identificación.

El colectivo Madres Buscadoras de Los Cabos, que participó en las labores de exhumación, informó que el cuerpo corresponde a un hombre. Como señas particulares, detalló que vestía una camisa blanca de manga larga, pantalón de mezclilla azul marca Levi’s, calcetines negros y bóxer azul de la marca Calvin Klein.

¿Qué se sabe del caso de Carlos Beltrán Olmeda?

La última aparición pública de Carlos Beltrán Olmeda ocurrió el 25 de mayo de 2026, cuando convocó a una conferencia de prensa para anunciar su renuncia a la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Los Cabos, argumentando motivos personales.

Semanas antes de dejar el cargo, el exfuncionario difundió un comunicado en el que rechazó tener vínculos con la delincuencia organizada, luego de la aparición de mantas con amenazas en distintas zonas del municipio.

Su salida del gobierno local coincidió con una escalada de violencia en Baja California Sur y diversos enfrentamientos entre fuerzas federales y células criminales vinculadas con la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

Además de su trayectoria administrativa, Beltrán Olmeda desempeñó un papel relevante en la política estatal. En 2021 fungió como operador financiero de la campaña del actual gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, de Morena.

Ese mismo año, la coalición integrada por PAN, PRI y PRD presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), sustentada en investigaciones periodísticas sobre la plataforma digital “Komuna”, señalada por presuntamente haber sido utilizada para el financiamiento ilícito y la coacción del voto mediante la entrega de dádivas.

La PGJE informó que las investigaciones continuarán en los próximos días para esclarecer los hechos y determinar si los restos hallados corresponden al exoficial mayor. Mientras tanto, la zona permanece bajo resguardo de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).