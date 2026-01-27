Colectivo localiza 10 fosas clandestinas en Mexicali; piden ayuda al Gobierno

El colectivo Familiares Unidos Buscando a Nuestros Desaparecidos que tiene su base en Tijuana se desplazó a Mexicali, en donde ha localizado hasta el momento un total de 10 fosas clandestinas.

Paula Sandoval, presidenta de la agrupación refirió que están realizando las labores en el Valle de Mexicali, en el poblado Miguel Alemán, reclamando el abandono de las autoridades de Baja California para esclarecer la identidad de los occisos.

“En conjunto de varias instituciones van 10 fosas localizadas abiertas y van un total de 20 cuerpos que no han tenido un procesamiento de ADN, que no se les ve que los vayan a regresar a casa, que no hay un interés por tener una identificación de todos estos cuerpos localizados”, advirtió la representante de Familiares Unidos Buscando a Nuestros Desaparecidos, Paula Sandoval.

En particular señalan a Jorge Aguirre Carvajal, comisionado de Búsqueda de Baja California, y a Alfredo Álvarez, secretario de Gobierno del Estado, ambos por no proporcionar seguridad para los colectivos, la desaparición de perros K-9 para las diligencias y la falta de comunicación con los colectivos.

“Tenemos 16, 17 fosas si no me equivoco por abrir, pero no hay el personal, no tenemos el personal necesario para esto y nos están mandando un solo perito para todo este trabajo, no tiene unidad, lo mandan totalmente desarmado sin una unidad para transportarse, si él quiere venir a hacer su trabajo tiene que buscar cómo”, reclamó Sandoval.

Esta última recordó al Gobierno de Baja California que la labor que realizan los colectivos de búsqueda es una tarea que le corresponde al Estado y este está haciendo caso omiso a sus obligaciones.

“Solicitamos a las autoridades que realicen su trabajo o se retiren del puesto por favor, por favor retírense del puesto, estamos hartos de tener que tolerar esta ineptitud por parte de nuestros servidores”, enfatizó la presidenta del colectivo Familiares Unidos Buscando a Nuestros Desaparecidos.