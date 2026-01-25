Asaltados y fallecidos: ¿De quiénes son las credenciales encontradas en carretera del norte de México?

Credenciales del INE, tarjetas bancarias, licencias de conducir y documentos escolares e internacionales fueron encontrados el pasado jueves 22 de enero en el rancho Los Gavilanes, ubicado al sur de Mazatlán, Sinaloa.

El hallazgo ha generado preguntas sobre el paradero de las personas a las que pertenecían dichos documentos, así como el motivo por el que aparecieron abandonados en dicho lugar, que se encuentra sobre el Libramiento de Mazatlán, en las inmediaciones del aeropuerto y el reclusorio del puerto sinaloense.

Los documentos estaban junto a carteras y se identificó que pertenecían a personas del Estado de México, Puebla, Nayarit, Veracruz, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco e Hidalgo.

Hidalguense fallecida en 2022

Dentro de los documentos cuyo hallazgo ha generado inquietud se encuentra la credencial de elector de una mujer que era originaria de Tula de Allende, en el estado de Hidalgo, quien falleció en 2022.

De acuerdo con la agencia Quadratin, se trata de Kenia Romero Santana. El hecho resulta alarmante debido a que se trata de una persona que murió hace casi cuatro años, lo que abre interrogantes sobre el posible uso indebido de su identificación.

Este documento expedido por el INE fue encontrado junto a los de decenas de personas de distintos estados, entre los que también se encuentra una credencial de otro hidalguense, Juan Pablo Saavedra Munguía, de Almoloya.

Según Quadratin, Kenia Romero Santana se desempeñó como parte del equipo de la dirección de Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Tula de Allende.

Documentos de trabajadores de CFE

Asimismo, se dio a conocer que una parte de los documentos pertenece a un grupo de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes a fines de noviembre del año pasado denunciaron haber sido asaltados por un comando que les robó sus pertenencias.

Algunas de las carteras encontradas podrían ser propiedad de esos trabajadores, por lo que acudirán a la Fiscalía del estado de Sinaloa para verificar si son suyas para que les sean devueltas, pues las credenciales del INE son actuales.

Los documentos verificados hasta el momento son: