Con un ‘recado’, así le avisaron a Sheinbaum del hallazgo con vida de los agentes desaparecidos en Jalisco

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó el hallazgo de los agentes en sus redes sociales y agradeció el apoyo de las fuerzas federales y del gobierno de Jalisco. [Fotografía. Cuartoscuro]

SS — Al finalizar su conferencia matutina de este lunes 1 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum fue la primera en enterarse de la aparición de los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desaparecidos desde el 25 de noviembre en Jalisco.

La mandataria se enteró a través de un recado que le proporcionó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien informó que los elementos federales fueron encontrados con vida en el municipio de Magdalena, Jalisco.

“Lo que me informan, les voy a leer el recado que me pasaron: Los dos agentes de la SSPC secuestrados por un grupo criminal en Jalisco fueron encontrados con buen estado de salud“, declaró la mandataria.

Tras leer el recado, Claudia Sheinbaum ya no agregó más comentarios al respecto, debido a que tenía programada su reunión con el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam.

¿Qué dijo Omar García Harfuch sobre la aparición de los dos agentes de la SSPC en Jalisco?

Poco tiempo después, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó el hallazgo de los agentes en sus redes sociales y agradeció el apoyo de las fuerzas federales y del gobierno de Jalisco.

“Nuestros compañeros de @SSPCMexico que fueron privados de su libertad en Zapopan, Jalisco, el pasado 25 de noviembre se encuentran bien y pronto estarán con sus familias. Agradecemos a @DefensaMx, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ y al gobernador @PabloLemusN su apoyo en la búsqueda para su localización”, escribió.

Sobre la condición física de los elementos de seguridad, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que fueron localizados dentro de una unidad de la corporación de bomberos en el municipio de Magdalena, a poco más de una hora de Guadalajara, donde recibieron atención médica inmediata. Uno de los oficiales tenía una lesión de bala en la pierna.

De igual forma, el gobernador subrayó que los agentes se encuentran en buen estado de salud y que pronto regresarán con sus familias. También afirmó que continuará la colaboración con las autoridades federales para esclarecer la desaparición de los oficiales.

¿Cómo desaparecieron los agentes federales de la SSPC en Jalisco?

Los agentes federales desaparecieron el 25 de noviembre mientras se dirigían a un operativo en Guadalajara. Formaban parte de un equipo que realizaba labores de inteligencia para detectar y desarticular grupos criminales en Jalisco.

Durante el trayecto, se perdió todo contacto con ellos. Posteriormente, el vehículo oficial en el que viajaban fue encontrado abandonado en el Paseo de los Virreyes, en el municipio de Zapopan.

La unidad presentaba varios impactos de arma de fuego y en su interior se localizaron casquillos y manchas de sangre, lo que indicaba un posible ataque.

No es la primera vez que sucede una situación similar. A inicios de septiembre, se reportó la desaparición de elementos de la SSPC en Michoacán, quienes fueron privados de la libertad mientras realizaban trabajos de investigación cerca del Aeropuerto de Morelia, en el municipio de Álvaro Obregón.

Los agentes fueron rescatados con vida durante un operativo conjunto encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y policías estatales. Ambos presentaban lesiones menores y fueron hallados en la colonia Las Flores, a pocos metros del aeropuerto.