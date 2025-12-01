Agentes de la Secretaría de Seguridad de Harfuch desaparecidos en Jalisco son hallados con vida

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la aparición con vida de los agentes desaparecidos en Jalisco.

Los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que fueron desaparecidos en Jalisco, ya han sido hallados con vida, informó este lunes 1 de diciembre la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum recibió un recado por parte de su equipo con la breve información y pidió al titular de la SSPC, Omar García Harfuch, que brindara un informe más detallado al respecto.

“Lo que me informan, les voy a leer el recado que me pasaron: Los dos agentes de la SSPC secuestrados por un grupo criminal en Jalisco fueron encontrados con buen estado de salud”, indicó la presidenta.

Poco después esta misma mañana, García Harfuch confirmó el hallazgo de los agentes de Seguridad.

“Nuestros compañeros de @SSPCMexico que fueron privados de su libertad en Zapopan, Jalisco el pasado 25 de Noviembre se encuentran bien y pronto estarán con sus familias”, indicó en un breve mensaje en su cuenta de X (antes Twitter).

¿Qué sabemos sobre los dos agentes de la SSPC desaparecidos?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que es encabezada por Omar García Harfuch, informó el pasado 26 de noviembre sobre la desaparición de dos elementos que no llegaron a un operativo en Guadalajara, Jalisco.

Los agentes iban a realizar labores de inteligencia e investigación de campo, con el fin de analizar y desarticular células criminales en Jalisco. Sin embargo, se perdió la comunicación el 25 de noviembre cuando viajaban a bordo de un vehículo oficial.

El auto en el que viajaban fue encontrado abandonado en el Paseo de los Virreyes, del municipio de Zapopan, Jalisco.

Así, la SSPC lanzó un operativo de búsqueda conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional.

Este lunes 1 de diciembre, García Harfuch confirmó la localización con vida de los dos agentes y agradeció a las demás secretarías que se sumaron a las labores de búsqueda.