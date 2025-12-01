Omar García Harfuch confía en fortalecer la coordinación con la FGR de Ernestina Godoy

Omar García Harfuch dijo que una vez que Ernestina Godoy asuma la titularidad de dicha institución, por ahora de manera interina, se espera una mejor coordinación en beneficio de la sociedad. [Fotografía. Cuartoscuro]

Omar Garacía Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que el gabinete de seguridad tuvo “muy buena coordinación” con la Fiscalía General de la República (FGR) que encabezó Alejandro Gertz Manero hasta el jueves pasado.

Sin embargo, dijo, una vez que Ernestina Godoy asuma la titularidad de dicha institución, por ahora de manera interina, se espera una mejor coordinación en beneficio de la sociedad.

“Con el doctor Alejandro Gertz siempre tuvimos una muy buena coordinación, como lo mencionamos aquí en varias ocasiones; ahora, con la llegada de la encargada de despacho, de la licenciada Ernestina Godoy, el cuarto eje de la estrategia nacional de seguridad nacional, la coordinación, lo que buscamos es eso, fortalecer la comunicación”.

El secretario comentó que con los cambios que Godoy ya inició en la FGR, como la designación de César Oliveros al frente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada o el nombramiento de Héctor Elizalde como titular de la Agencia de Investigación Criminal, se espera una mejor coordinación.

“Teníamos una muy buena coordinación y ahora que la reestructuración que la licenciada Ernestina Godoy está comenzando a hacer, esperamos una mejor coordinación y estamos convencidos de que así va a ser”, insistió.

Oliveros y Elizalde trabajaron en el pasado al lado de García Harfuch.

El primero de ellos se desempeñó como titular de Planeación y Análisis de la SSPC, y coordinador general de Investigación de Delitos de Alto Impacto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) en la gestión de García Harfuch.

Mientras que Elizalde trabajó como subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial de la SSC-CDMX en la gestión de García Harfuch. Luego del atentado al mando, en 2020, él quedó como titular interino.

García Harfuch destacó que Oliveros (quien sustituyó a Alfredo Higuera), y Elizalde (quien sustituyó a Jesús Gallo), ya habían tenido la oportunidad de trabajar coordinadamente con Godoy.

Agregó que ello ocurrió cuando todos eran funcionarios de la Ciudad de México, y también lo han hecho con autoridades del gabinete de seguridad federal.

“Estamos seguros que va a mejorar la coordinación”, manifestó García Harfuch al concluir una conferencia en la que se dio a conocer el avance del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado a partir del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre pasado.