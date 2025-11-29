PAN cuestiona salida de Gertz de la FGR: ‘O se fue porque no estaba haciendo su trabajo o porque sí’

El PAN exhortó a las autoridades involucradas a explicar el retiro del exfiscal para que se deje de especular sobre su salida de la FGR.

El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, salió el pasado viernes en defensa del exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, luego de que presentara una carta en la que anunció que dejaría el cargo para ir a una embajada.

En un mensaje a medios, el líder del blanquiazul criticó al Senado de la República por procesar el retiro el fiscal como una “causa grave”.

Luego de que llegara la carta de Gertz Manero al Senado, la Cámara Alta decidió que el motivo del exfiscal de dejar el cargo es “una causa grave”, lo que fue fuertemente cuestionado por los senadores de la oposición que votaron en contra.

“Desde el gobierno le pidieron que se retirara de su cargo. No sé si alguien tenga la más mínima duda de que así fue. No se procesan así las renuncias”, dijo Romero Herrera.

Exhortó a las autoridades involucradas a explicar el retiro del exfiscal para que se deje de especular sobre su salida de la FGR.

“La especulación es muy sencilla, es una de dos: o se fue porque no estaba haciendo su trabajo o se fue porque sí lo estaba haciendo”, sentenció el líder del PAN.

Aseveró que se trata de saber “cuál de las dos le incomoda más” al actual gobierno. “El punto es que México merece saber por qué fue así”, añadió.

Senado avala retiro de Gertz Manero de la FGR

El Senado de México avaló el jueves 27 de noviembre la solicitud del ahora extitular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, de dejar el cargo para ahora ser en embajador “en un país amigo”.

Con 74 votos a favor y 22 en contra, los senadores aprobaron la solicitud previamente enviada por Gertz Manero, la cual -apuntó el funcionario- responde a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para ser embajador en un país “amigo”, sin precisar cuál.

El Senado decidió así que el motivo de Gertz Manero para dejar el cargo es “una causa grave”.

Según la Constitución mexicana, el fiscal general solo puede renunciar por una “causa grave”, como violaciones graves a la ley o inhabilitación física o mental.

No obstante, el Senado -de mayoría oficialista- aprobó la solicitud de Gertz Manero e inició el procedimiento correspondiente para elegir a su remplazo, que comienza con la emisión de una convocatoria pública para elegir al próximo fiscal.

Retiro de Gertz Manero de la FGR

En la misiva enviada este día al Senado tras una jornada de especulaciones, Gertz Manero, no obstante, no menciona la palabra “renuncia” sino que pide al Senado iniciar al proceso para la ratificación de su nombramiento con el que le “ha honrado la presidenta” y para “así poder servir a los intereses de México con compromiso, responsabilidad y en estricta observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado Mexicano”.

Alejandro Gertz Manero asumió como fiscal general en enero de 2019 y estaba previsto que permanecería en el cargo hasta enero de 2028.

