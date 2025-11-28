Retiro de Gertz Manero: Sheinbaum revela detalles de la salida; ‘le ofrecí una embajada y aceptó’

La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció algunos detalles sobre la salida de la FGR. (Cuartoscuro)

La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República provocó varias preguntas, mismas que poco a poco se respondieron.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó diversas versiones que se difundieron desde la noche del miércoles 26 de noviembre. Detalló que le ofreció ser representante de México en otro país, propuesta que aceptó.

“Le ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó la propuesta”, expresó la mandataria.

En su último movimiento frente a la Fiscalía, supuestamente por su cuenta, Gertz Manero nombró a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía Especializada de Control de Competencia, de modo que quedara a cargo del Despacho mientras se realiza el proceso para seleccionar a la persona sucesora.

Por este motivo, Ernestina Godoy presentó su renuncia a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para rendir protesta en la FGR, cargo que ocupó desde el inicio de la administración de Sheinbaum.

“Él nombra a Ernestina Godoy en una de las áreas porque la Ley de la Fiscalía establece que se queda una persona encargada. Entonces Ernestina Godoy presentó su renuncia y estará tomando posesión, ya tiene el cargo desde el día de ayer y estará tomando posesión más tarde”, explicó la mandataria.

En el Senado, durante la discusión para la aprobación de la renuncia, legisladores de oposición criticaron que aceptar una embajada no era una “causa grave”, como establece la ley para justificar la salida del cargo.

¿Cuál será el país donde Gertz Manero será embajador?

Sobre el “país amigo” al que viajará el exfiscal para ser embajador de México, la mandataria señaló que se debe llevar a cabo un procedimiento con la Secretaría de Relaciones Exteriores para acreditar las credenciales.

Sheinbaum insiste en coordinación entre la Fiscalía y dependencias gubernamentales

Durante su explicación sobre la salida de Gertz Manero, Sheinbaum reiteró que debe existir una mayor coordinación entre la Fiscalía y las instituciones gubernamentales de seguridad.

“La coordinación, aunque sea autónoma la fiscalía, entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y la Fiscalía es fundamental para seguir avanzando en un país seguro y con justicia”, afirmó.

Dijo que espera que cuando entre la persona sucesora de Gertz Manero “haya todavía más coordinación” para fortalecer la seguridad.

En los próximos días se presentará una lista con 10 candidatos que deberán pasar por un proceso en el Senado de la República para resultar seleccionados, aunque con la mayoría de Morena es posible que asignen al perfil que decidan sin consensos.