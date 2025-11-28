¿Qué casos de Gertz Manero molestaron a Sheinbaum? Esto dice Bloomberg

El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, renunció presionado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien estaba cada vez más frustrada por su gestión de investigaciones de alto perfil.

El Senado aprobó su renuncia la tarde del jueves y anunció que el próximo fiscal general será elegido mediante un concurso abierto que permitirá que hasta 10 candidatos compitan por el cargo. Personas con conocimiento del asunto dijeron que Ernestina Godoy, quien fue fiscal de Ciudad de México cuando Sheinbaum era alcaldesa, cuenta con el respaldo de la presidenta.

¿Cuáles fueron las inconformidades de Sheinbaum con Alejandro Gertz Manero?

La insatisfacción de Sheinbaum con Gertz Manero se profundizó cuando su equipo consideró responsable a su oficina de filtrar información sensible relacionada con un creciente escándalo de contrabando de combustible conocido en México como “huachicol fiscal”, añadieron las perso1nas, que solicitaron anonimato porque no están autorizadas a hablar públicamente.

La gota que derramó el vaso fue cómo la Fiscalía General manejó una investigación sobre uno de los propietarios de la franquicia Miss Universo México, Raúl Rocha Cantú, quien enfrenta acusaciones de contrabandear combustibles y armas al país como parte del esquema de “huachicol fiscal”.

Detalles de la investigación filtrados a la prensa revelaron los vínculos de Rocha Cantú con la petrolera estatal Pemex y con el padre de la actual ganadora de Miss Universo, lo que generó dudas sobre la imparcialidad del certamen.

Sheinbaum se molestó por los informes de prensa que afirmaban que el fiscal general había ofrecido inmunidad penal a Rocha Cantú durante la investigación, dijeron las personas. Estaba particularmente irritada por el impacto de la pesquisa en Miss Universo, un evento muy apreciado en México, según una de las personas.

Al hablar con periodistas el miércoles por la mañana, la presidenta dijo que la investigación sobre los negocios de Rocha Cantú no debía opacar la victoria de la reina de belleza.

“Eso es independiente de la joven que ganó el concurso porque lo quieren juntar”, dijo Sheinbaum. “Es distinto. Entonces Quieren quitarle el mérito”.

En su carta al Senado, Gertz Manero justificó su renuncia diciendo que Sheinbaum le ofreció el puesto de embajador en un “país amigo”, sin especificar cuál.

El abogado de 86 años se convirtió en fiscal general de México en 2019, después de que el cargo fuera renovado el año previo. Le quedaban tres años de mandato. Exfiscal de Ciudad de México, exministro de seguridad federal y excongresista, fue designado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, una decisión cuestionada por algunos dentro del partido gobernante debido a sus cargos en administraciones anteriores y su edad.

El reemplazo de Gertz Manero marca el segundo cambio importante en el primer año de gobierno de Sheinbaum, después de que nombrara a Edgar Amador como secretario de Hacienda.