Contrabando en lanchas: ¿De qué acusan a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo?

¿En qué momento terminará esta novela? Hay una nueva polémica en torno al dueño de Miss Universo, el empresario Raúl Rocha Cantú, imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) recientemente.

El dueño de la Organización de Miss Universo (MUO por sus siglas en inglés) tiene una carpeta de investigación abierta desde el 29 de noviembre de 2024, y su papel de cónsul honorario en Guatemala sería clave.

Desde hace un año, Rocha Cantu, dueño de Casino Royale (también polémico por el atentado que sufrió en 2011), fue señalado en una denuncia anónima de presuntos nexos con personales ligados al CJNG y la Unión Tepito en la Ciudad de México, lo que inició con dicha investigación, de acuerdo con el diario Reforma.

¿Por qué la FGR imputa al empresario Raúl Rocha Cantú?

Al empresario regiomontano Raúl Rocha Cantú se le señala por su presunta responsabilidad en el tráfico de drogas, armas y combustible entre Guatemala y México. Incluso, la Fiscalía lo tilda como uno de los líderes de una organización criminal dedicada a estos delitos.

Contrabando de combustible (huachicol)

Presuntamente, el empresario mexicano participa en una red de huachicol, donde a través de lanchas transportaba combustible por el río Usumacinta.

Al llegar a México, este combustible se transporta en pipas desde Chiapas y Tabasco hasta Querétaro, según un documento obtenido por el mismo diario.

“Raúl Rocha Cantú, con funciones de dirección en la organización investigada, inyecta capital en la importación de combustible procedente de Guatemala y Estados Unidos de América, ha pagado millones de pesos a Jacobo Reyes León alias Yaicob y/o ‘El Lic’ y/o ‘El Licenciado’ a cambio de información, pues este último como intermediario le consigue información en la FEMDO”, menciona la solicitud de captura, según Reforma.

