Sheinbaum reacciona a imputación de Raúl Rocha, de Miss Universo: ‘Es independiente de la joven que ganó’

Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con una red de tráfico de combustibles, narcóticos y armas entre Guatemala y México, según expedientes citados por Reforma. La presidenta Claudia Sheinbaum comentó el caso en su conferencia matutina.

En su Mañanera del 26 de noviembre, Sheinbaum consideró que las autoridades ministeriales deben aclarar el caso de Raúl Rocha, expropietario de Casino Royale: “Si hay una investigación a esta persona, pues tiene que informar la Fiscalía, hoy sale en un medio, pero tiene que informarse”.

Asimismo, la mandataria aclaró que el proceso de Rocha Cantú es un tema distinto del triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025: “Es independiente de la joven que ganó el concurso, porque lo quieren juntar. Es distinto, quieren quitarle mérito. Más allá de que estemos de acuerdo con estos certámenes o no, mérito a quien lo tiene. Si hay una investigación, pues que se diga”.

Fátima Bosch ganó Miss Universo 2025 entre varias polémicas. (Foto: EFE)

¿De qué acusan a Raúl Rocha Cantú?

De acuerdo con documentos citados por Reforma, Raúl Rocha Cantú es acusado por su presunta participación en actividades de contrabando y tráfico ilícito.

Se le considera uno de los líderes de una organización que, según la indagatoria, transportaba combustible desde Guatemala hacia México mediante lanchas que cruzaban el río Usumacinta, para posteriormente moverlo en pipas hacia estados como Chiapas, Tabasco y Querétaro.

La investigación inició el 29 de noviembre de 2024 tras una denuncia anónima que incluía nombres de presuntos cómplices y señalaba que la red también traficaba armas hacia el Cártel de Jalisco Nueva Generación en Querétaro y hacia La Unión Tepito en la Ciudad de México.

De acuerdo con fuentes federales citadas por dicho medio, el mes pasado Rocha Cantú se acercó a la FGR para solicitar un criterio de oportunidad, figura jurídica que permite a un imputado entregar información a cambio de inmunidad penal. Este beneficio lo convertiría en testigo protegido si la Fiscalía lo aprueba.

Fátima Bosch ganó el certamen de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, Tailandia. (Foto AP/Sakchai Lalit)

La polémica final de Miss Universo 2025

La coronación de Fátima Bosch en Miss Universo ha estado rodeada de polémicas y rumores.

Todo comenzó cuando Omar Harfouch, exjurado del certamen, llamó a la tabasqueña “falsa ganadora”, pues señaló que Rocha Cantú tiene negocios con Bernardo Bosch Hernández, papá de Fátima que trabaja en Pemex desde hace 27 años.

“Raul Rocha y su hijo me instaron, hace una semana en Dubai, a votar por Fátima Bosh porque necesitan que gane ‘porque será bueno para nuestro negocio’, ¡me dijeron!”, comentó el pianista en redes sociales.

Las especulaciones aumentaron cuando se difundió que Pemex otorgó un contrato de 745.6 millones de pesos a dos empresas, una de ellas de Rocha Cantú. El acuerdo fue en 2023, vía licitación pública.

Pemex lanzó una tarjeta informativa en la que aclaró que el contrato con las empresas en cuestión (Servicios PJP4 de México S.A. de C.V y Soluciones Gasíferas del Sur S.A de C.V.) fue solo por 11 meses en febrero de 2023 y “a la fecha no se tiene ninguna relación contractual vigente”. Y añadió que "no tiene injerencia con los directivos del certamen internacional Miss Universo”.

Ante el escándalo, Rocha Cantú publicó un comunicado indignado por los intentos de “descalificar y politizar el éxito” de la edición 74 de Miss Universo y señaló que el contrato de Pemex con su empresa Soluciones Gasiferas del Sur se dio conforme al proceso.

“Durante el periodo en que se llevaron a cabo las gestiones de esta licitación, no tenía ninguna relación directa o indirecta con cualquier miembro o directivo de la Organización de Miss Universe, ni mucho menos a cualquier integrante de la familia Bosch, a quienes tuve el gusto de conocer a penas hace 2 meses”, agregó el empresario.

Miss México, Fatima Bosch (derecha), y Miss Tailandia, Praveenar Singh, se toman de la mano mientras esperan el anuncio de la ganadora del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, en la provincia de Nonthaburi, Tailandia, el viernes 21 de noviembre de 2025. (Foto AP/Sakchai Lalit) (Sakchai Lalit/AP)

En una carta abierta, el papá de Fátima Bosch expresó que tras la coronación de su hija “se difundieron noticias y trascendidos falsos sobre mi familia”.

El funcionario mencionó que cuando se dio el contrato a Rocha Cantú, él no tenía ningún cargo que involucrara dicho proceso en sus funciones.

“Al empresario Raúl Rocha Cantú lo conocí el 13 de septiembre de 2025, durante el certamen de Miss Universo México celebrado en la ciudad de Guadalajara. Por lo tanto, todos los señalamientos sobre una supuesta relación de negocios son completamente falsos y ajenos a la realidad”, menciona Bosch Hernández.