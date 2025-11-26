Imputan a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por tráfico de drogas, armas y combustible: Esto sabemos

Además de ser el CEO de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú es el fundador de empresas como Soluciones Gasíferas del Sur. (Foto: EFE/ Cuartoscuro)

¡Otra polémica para Raúl Rocha Cantú! En medio de las acusaciones de presunto fraude en Miss Universo 2025, el también dueño de la empresa Soluciones Gasíferas del Sur fue imputado por presunto tráfico de drogas, de armas y de combustible.

La Fiscalía General de la República (FGR) comenzó la investigación en contra de Raúl Rocha, el dueño de la Organización de Miss Universo, en 2024 luego de recibir una denuncia anónima, de acuerdo con información publicada por Reforma.

Las autoridades mexicanas señalan a Rocha como el supuesto líder de una organización criminal, la cual, de acuerdo con la FGR está dedicada al tráfico de drogas y armas entre Guatemala y México.

¿Por qué Raúl Rocha, CEO de Miss Universo, es investigado?

Una vez que se presentó la denuncia anónima, que incluía los nombres de las personas que estarían involucradas en el caso, la FGR intervino los teléfonos de los sospechosos, con lo cual encontraron conversaciones sobre los delitos.

Entre ellas, las negociaciones de compra-venta de armas y combustible ilegal en Guatemala, en las cuales, comenzó a figurar el nombre de Raúl Rocha, de acuerdo con la información obtenida por Reforma.

La denuncia afirma que las armas que se traficaban desde Guatemala, presuntamente eran vendidas a dos organizaciones delictivas en México: Cártel de Jalisco Nueva Generación y La Unión Tepito.

Raúl Rocha Cantú, Presidente de Miss Universe, defendió a Fátima Bosch. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

Sobre el tráfico de combustible, las primeras investigaciones de la Fiscalía arrojan que Rocha Cantú, junto con la organización criminal, hacía el contrabando del combustible en lanchas por el río Usumacinta. Al llegar era transportado en pipas desde Chiapas y Tabasco hasta Querétaro.

El CEO del certamen de belleza internacional también fue vinculado con el caso, debido a que tras los cateos que realizaron las autoridades, se encontraron contratos y notas que lo relacionaban con la organización criminal.

Pues el combustible presuntamente era llevado a dos propiedades: Quinta La Chingada y La Espuela, sobre esta última la Fiscalía encontró un contrato en donde se indica que la propiedad se vendió a BSE Combustibles, representada por Rocha Cantú.

Además, la FGR cateó una residencia en la colonia San Miguel Chapultepec de la Ciudad de México, en donde encontró notas del dinero que supuestamente dio Rocha a la organización criminal, con aportaciones de hasta “2 millones 100 mil pesos, así como los números de cuenta en donde se depositaban las ganancias obtenidas”.

¿Cuál es el rol que presuntamente ocupa Raúl Rocha?

La investigación, a la cual tuvo acceso Reforma, señala que el dueño de Miss Universo ocuparía funciones de dirección en el grupo criminal, además se encargaría de aportar capital para la importación de combustible desde Guatemala y Estados Unidos.

“Raúl Rocha Cantú (...) ha pagado millones de pesos a Jacobo Reyes León alias Yaicob y/o ‘El Lic’ y/o ‘El Licenciado’ a cambio de información, pues este último como intermediario consigue datos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO)”, señala el portal.

Otro de los sospechosos es Daniel Roldán Morales alias ‘El Inge’, quien tendría la función de transferir las ganancias que genera la venta de combustible a Raúl Rocha, quien supuestamente, provee a sus gasolinerías con la gasolina ilícita.

“Los integrantes de esta empresa delictiva cuentan con una solvencia económica y tienen amistades de políticos, autoridades de los tres órdenes para realizar deliberadamente su cometido como lo es en el tema de hidrocarburo, venta de narcóticos y tráfico y venta de armamento bélico a grandes cantidades”, indica la investigación.

La FGR señala a Raúl Rocha Cantú por presunto tráfico de armas, drogas y huachicol. (Fotoarte: El Financiero / Fotos: EFE y Cuartoscuro)

Tras la investigación, Yazmín Mayoral Marín, agente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, solicitó una orden de captura en contra de Raúl Rocha Cantú.

Los motivos de su aprehensión eran por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, en la modalidad de tráfico de narcóticos, tráfico de armas de fuego e hidrocarburos.

Poco después, el también fundador de Century Aviation se acercó a la Fiscalía General de la República para solicitar el criterio de oportunidad: que se le diera inmunidad a cambio de la entrega de información, es decir, ser testigo protegido.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum tras imputación de Raúl Rocha?

Durante la conferencia de prensa matutina de este 26 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el caso de Raúl Rocha; sin embargo, afirmó que es deber de la Fiscalía General de la República informar sobre el caso.

“Tendría que informar la Fiscalía si hay una investigación”, comentó la presidenta, quien explicó que este caso es completamente independiente al triunfo de la mexicana Fátima Bosch en Miss Universo 2025.

Claudia Sheinbaum reaccionó al caso de Raúl Rocha Cantú, investigado por la FGR. (Fotos: Cuartoscuro.com)

“Eso es independiente de la joven que ganó el concurso, porque lo quieren juntar, es distinto, entonces quieren quitarle mérito. Repito, más allá de que estemos de acuerdo con estos certámenes o no, mérito a quien lo tiene en el certamen”, compartió.

Hasta este momento, Raúl Rocha no ha mencionado nada sobre el caso, ya que sus últimas publicaciones son sobre el certamen de belleza.