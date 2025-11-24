Olivia Yacé, finalista que concursó con Fátima Bosch, renuncia tras Miss Universo: Estas son sus razones

La final de Miss Universo 2025 celebrada en Bangkok no solo coronó a la mexicana Fátima Bosch como la nueva ganadora del certamen, sino que también dejó una renuncia inesperada: Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil y quinta finalista, anunció su dimisión al título de Miss Universo África y Oceanía, así como a cualquier vínculo con la organización.

En un comunicado compartido desde sus redes sociales, Yacé explicó que su decisión responde a una convicción profunda: mantenerse fiel a sus valores de respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades, principios que —asegura— deben guiar su trayectoria más allá del concurso.

La marfileña, considerada una de las favoritas para ganar Miss Universo según especialistas, dijo que su objetivo ahora es dedicar su carrera por completo a la defensa de causas sociales y convertirse en un referente para las nuevas generaciones, especialmente para las niñas y mujeres afrodescendientes que buscan espacios donde históricamente no han sido representadas.

“Mi mayor deseo es ser un modelo para la nueva generación, especialmente para las jóvenes. Las animo a superar sus límites, caminar con confianza en espacios donde crean que no pertenecen y abrazar con orgullo su identidad”, dijo en su mensaje en redes sociales.

Yacé destacó que alejarse del rol de Miss Universo África y Oceanía le permitirá enfocarse plenamente en su misión de liderazgo y representación. Hizo también un llamado directo a las “comunidades negras, africanas, caribeñas, americanas y afrodescendientes“ a no dejar que nadie defina su potencial ni silencie sus voces.

“Es el momento de África”, concluyó la marfileña su mensaje haciendo alusión a una frase que ha resonado en redes sociales y comunidades afrodescendientes.

En su comunicado, Olivia Yacé también dedicó unas palabras a la representante de Jamaica, Gabrielle Henry, quien sufrió una aparatosa caída durante la fase preliminar.

La marfileña le deseó una pronta recuperación, destacando la solidaridad entre las competidoras pese a las controversias del certamen. Henry se encuentra fuera de peligro y próxima a recibir el alta médica, según informó la MUO.

Asimismo, aprovechó una línea para Fátima Bosch, a quien no nombró: “Me gustaría extender mis felicitaciones a la nueva Miss Universo”, escribió brevemente para la mexicana.

La mexicana Fátima Bosch se coronó como Miss Universo 2025 entre polémica

La renuncia de Yacé ocurrió tras una de las ediciones más controvertidas del concurso. La mexicana Fátima Bosch, de 25 años, se llevó la corona en una gala marcada por supuestas denuncias de fraude, irregularidades en el jurado y disputas entre organizadores.

La victoria de Bosch tomó por sorpresa a gran parte del público en Bangkok, que esperaba el triunfo de delegadas como Tailandia, Filipinas o Costa de Marfil, según reportes de EFE.

La edición estuvo marcada por la salida de dos jueces, acusaciones de votaciones secretas y conflictos entre el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil —organizador local— y la Organización Miss Universo (MUO), presidida por el mexicano Raúl Rocha.

Raúl Rocha, ha negado las acusaciones de fraude o conflictos de interés, y anunció posibles acciones legales contra medios que difundieron información que considera difamatoria.