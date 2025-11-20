Final de Miss Universo 2025 EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver a Fátima Bosch desde México?

Tras meses de una larga (y polémica) travesía, el viaje llega a su fin: la final de Miss Universo 2025 se celebra en Tailandia y las expectativas están sobre la tabasqueña Fátima Bosch.

Miss Universe México 2025 captó la atención del mundo por defender su voz durante la polémica con Nawat Itsaragrisil, directivo del certamen que la insultó durante una reunión preliminar con las participantes.

En México, la transmisión se adelanta gracias a la diferencia horaria respecto a Tailandia, por lo que el evento se puede ‘ver antes’. Te contamos todos los detalles esenciales para que no te pierdas la final, qué opciones tienes para ver el evento en México y cuál es el contexto detrás de la participación de Fátima Bosch.

El prenda de Fátima Bosch durante la competencia de trajes nacionales inspiró en la diosa mexica Xochiquetzal. (Foto: EFE) (RUNGROJ YONGRIT/EFE)

Fecha y horario: ¿Cuándo y a qué hora es hoy la final de Miss Universo 2025?

La ceremonia de coronación de Miss Universo 2025 es el viernes 21 de noviembre de 2025 en Tailandia, pero para el público en México la fecha se adelanta debido a la diferencia horaria: la transmisión en tiempo del centro (CDMX) comienza HOY jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas.

Fecha : jueves 20 de noviembre de 2025

: jueves 20 de noviembre de 2025 Horario : 19:00 horas (tiempo del centro de México)

: 19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Impact Arena de Pak Kret, en Tailandia.

Este año, el tema del certamen es “El poder del amor”, lo que enfatiza la inclusión, la empatía y el empoderamiento de las participantes.

Fátima Bosch, posa en el escenario durante el evento oficial de bienvenida de Miss Universo 2025 en Bangkok, Tailandia, el 5 de noviembre de 2025.EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT (RUNGROJ YONGRIT/EFE)

Transmisión de Miss Universo: ¿Dónde ver la final en vivo desde México?

Tienes dos opciones para seguir la final de la edición 74 de Miss Universo:

Imagen Televisión : La transmisión por TV abierta comienza antes del evento principal, incluye alfombra roja bajo la conducción de Eduardo Videgaray y Sofía Rivera.

: La transmisión por TV abierta comienza antes del evento principal, incluye alfombra roja bajo la conducción de Eduardo Videgaray y Sofía Rivera. Streaming por YouTube: El canal oficial de Miss Universe transmite la gala de coronación de forma gratuita para todo México.

Además, en El Financiero Entretenimiento tenemos la cobertura en vivo del certamen, con lo más relevante de Fátima Bosch en Miss Universo.

¿Quién es Fátima Bosch, la representante mexicana en Miss Universo 2025?

Fátima Bosch Fernández nació en Tabasco, es hija de Bernardo Bosch Hernández (asesor en Pemex) y Vanessa Fernández Balboa (hermana de Mónica Fernández Balboa, política mexicana)

La delegada mexicana tiene formación en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana y fue Flor Tabasco 2018. Su camino en este concurso se marcó por un episodio polémico.

Miss Mexico Fatima Bosch vistiendo el traje de baño durante la competencia preliminar en el certamen de belleza. (Foto: EFE) (RUNGROJ YONGRIT/EFE)

En un evento previo fue confrontada por Nawat Itsaragrisil, un directivo de Miss Universo Tailandia, quien la llamó “tonta” por no promocionar ciertos contenidos en sus redes.

Frente a esto, Bosch respondió con determinación: “nadie puede silenciar nuestra voz”, y denunció que no estaba dispuesta a tolerar insultos. El momento se viralizó, generó solidaridad de otras concursantes, como Hanin Al Qoreishy, Miss Iraq.

Los retos clave para Fátima Bosch