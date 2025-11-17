¿Ya son amiguis? Nawat y Raúl Rocha se reconcilian tras escándalo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025

Nawat Itsaragrisil y Raúl Rocha Cantú, director de Miss Universo 2025, ya se reconciliaron tras la polémica por las ofensas contra Fátima Bosch. (Foto: EFE/Missuniversepress)

Las cortaron y ya son amiguis otra vez: Raúl Rocha Cantú, director de Miss Universe, apareció junto a Nawat Itsaragrisil luego de las ofensas del tailandés contra Fátima Bosch.

A unos días de la final de Miss Universe 2025, los dos directivos del evento estuvieron juntos y así lo ‘presumió’ Itasaragrisil en diferentes historias temporales compartidas en su cuenta de Instagram.

En las publicaciones aparecen los dos en lo que parece ser el escenario del certamen de belleza mientras platican, sin embargo, no se escuchan las palabras que comparten entre ellos, además se dan la mano de manera amistosa al saludarse.

¿Qué pasó entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil previo a Miss Universe 2025?

La polémica de Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil comenzó durante el evento de entrega de bandas, donde el empresario tailandés llamó “tonta” a la tabasqueña y posteriormente le habló a seguridad.

Luego del conflicto, diferentes participantes salieron de la sala a manera de protesta, incluso Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, se fue y reaccionó molesta y criticando al organizador del certamen de belleza.

“Lo que hizo su director no fue respetuoso, él me llamó tonta, porque él tiene problemas con mi organización y eso no es justo, porque estoy aquí, haciendo todo correctamente“, dijo Bosch ante los medios.

Asimismo, explicó que no iba a mantenerse callada porque es una mujer empoderada y no era justo lo que ocurrió: "Creo que el mundo necesita ver eso, porque somos mujeres empoderadas: nadie puede callar nuestra voz y nadie me hará eso a mí (...) la manera en la que él me trató, sin ninguna razón, porque él tiene problemas, no está bien".

Días después, Nawat Itsaragrisil ofreció disculpas por sus acciones contra la mexicana en más de una ocasión e incluso en una de ellas lloró frente a las cámaras.

A pesar de los insultos, Fátima Bosch decidió mantenerse en el certamen de belleza, contó George Figueroa, director de Miss Universo México.

Nawat Itsaragrisil ofendió a Fátima Bosch previo a las actividades oficiales de Miss Universo 2025. (Foto: EFE)

Raúl Rocha Cantú, director de Miss Universo, critica a Itsaragrisil tras ofensas a Fátima Bosch

Como reacción a la polémica que implicó a Fátima Bosch, Raúl Rocha Cantú publicó un video donde aseguró que iba a relegar a Nawat Itsaragrisil de su cargo como anfitrión en Miss Universe 2025.

“Quiero dejar en claro mi gran indignación y repudio a Nawat por la agresión que hizo el público en contra de Fátima Bosch, Miss Universe México, a quien humilló, insultó y faltó al respeto, además de resaltar el gran abuso de llamar a seguridad para intimidar a una indefensa mujer tratando de silenciarla y excluirla ¡Basta, Nawat!“.

En ese momento se postergó la entrega de bandas para que el tailandés ya no tuviera una convivencia con las participantes del certamen de belleza.

“He condicionado la participación de Nawat en los eventos que forman parte del certamen 74 de Miss Universe y que esta sea limitada o nula (...) todas las acciones corporativas y legales (correspondientes)“.

Fátima Bosch decidió quedarse en la competencia de Miss Universo 2025 tras la ofensas de Nawat Itsaragrisil. (Foto: Miss Universo/ Imagen generada con IA Gemini)

¿Cuándo es la final de Miss Universe Méxcico 2025?

La coronación de una nueva Miss Universo está pactada para realizarse el viernes 21 de noviembre desde Tailandia, pero por la diferencia de horarios en México es el jueves 20 de noviembre.

La hora de inicio del certamen de belleza es a las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México y se puede seguir la transmisión en vivo desde Imagen Televisión (TV abierta) o el canal de YouTube oficial del concurso.