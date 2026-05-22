¿EU ‘regañará’ a Milei? Recibe alerta por adjudicación de contrato a empresa de China

El río Paraná se convirtió en un punto clave de tensión tras las advertencias de Washington sobre la participación de empresas presuntamente vinculadas con China. (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió una carta del presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en la que se le advertía que una licitación impulsada por el presidente Javier Milei en Argentina para modernizar una vía navegable estratégica corre el riesgo de ser adjudicada a un consorcio que, según denuncia, mantiene vínculos con China.

El congresista Brian Mast escribió a Rubio el 23 de abril para alertarlo sobre “un hecho preocupante relacionado con la influencia maligna de China”, según una copia de la carta a la que tuvo acceso Bloomberg News. El ganador de la licitación, con una duración de 25 años, deberá invertir 10 mil millones, lo que la convierte en una de las mayores subastas impulsadas por Milei.

Sin aportar detalles específicos, Mast acusó a Jan de Nul NV, la empresa belga de dragado encargada del mantenimiento del río Paraná desde la década de 1990, de mantener “vínculos profundos y continuos” con compañías estatales chinas a través de su socio argentino Servimagnus SA. Servimagnus sostiene que, aunque trabajó en el pasado con CCCC Shanghai Dredging Co., actualmente no tiene relación con esa firma ni con otras entidades estatales chinas.

En un comunicado, Jan de Nul afirmó que su propuesta dejaba claro que utilizaría tecnología estadounidense si ganaba la licitación y aseguró que las acusaciones de vínculos con China “son absolutamente falsas y maliciosas”.

La empresa añadió que su principal rival en el proceso, DEME Group NV, también belga, incluyó a un proveedor chino para sus cámaras de seguridad.

“El proceso de licitación pública es transparente y cuenta con mecanismos para impugnarlo. Hasta la fecha, y según nuestra información, ningún participante ha presentado objeciones”, afirmó Jan de Nul.

DEME y la oficina de prensa del Departamento de Estado se negaron a comentar el tema. Un portavoz de Mast tampoco respondió a las solicitudes de comentarios.

La carta de Mast salió a la luz después de que el consorcio rival, integrado por DEME e inversores estadounidenses, entre ellos KKR & Co., denunciara la semana pasada ante la Casa Blanca que la licitación favorece a Jan de Nul. Tanto DEME como Jan de Nul han trabajado anteriormente con empresas chinas en otras regiones.

Mast sostuvo que Pekín estaría incumpliendo una condición incluida por la administración de Milei en la licitación, que excluye a empresas estatales del proceso, una medida considerada ampliamente como un intento de bloquear la participación china. “Adjudicar el contrato a Jan de Nul permitiría a la República Popular China eludir esa decisión a través de un intermediario privado”, escribió. Reuters informó sobre la carta el jueves por la mañana.

La carta refleja hasta qué punto la licitación para profundizar el canal de navegación del Paraná —ruta de salida de la mayor parte de las exportaciones argentinas de soja y cereales— se ha convertido en un punto clave de los esfuerzos de la administración Trump por recuperar influencia en América Latina tras años de avance chino en la región.

Subrayando el creciente papel de Argentina bajo el gobierno de Milei como “fuerte aliado” de EU., Mast afirmó que si el mandatario libertario “fuera plenamente consciente de las pruebas sobre las amplias conexiones entre la República Popular China y Jan de Nul, estoy seguro de que tomaría las medidas adecuadas”.