¿Adiós a los celulares en escuelas? Congreso CDMX aprueba prohibir su uso en primarias y secundarias

Diputadas y diputados de la CDMX aprobaron por unanimidad reformas que limitan el uso de celulares en escuelas de nivel básico.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó este jueves una serie de reformas a la Ley de Educación capitalina para regular el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en escuelas públicas y privadas de nivel básico, principalmente en planteles de primaria y secundaria.

Las modificaciones fueron avaladas por 47 votos a favor y cero en contra en el pleno del Congreso local, con el objetivo de establecer medidas que permitan disminuir distracciones en las aulas y promover un uso responsable de las tecnologías entre niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con lo aprobado, las y los estudiantes no podrán utilizar teléfonos celulares durante el horario de clases, salvo en casos excepcionales relacionados con actividades pedagógicas, emergencias o situaciones autorizadas por docentes y autoridades escolares.

Las reformas a los artículos 7, 9, 64 y 129 a la Ley de Educación de la Ciudad de México también contemplan que las autoridades educativas elaboren lineamientos específicos para definir cómo se aplicarán las restricciones dentro de los planteles y cuáles serán las medidas de supervisión.

Impacto del uso de celulares en el aprendizaje escolar

Diputadas y diputados que respaldaron la iniciativa argumentaron que el uso excesivo de dispositivos móviles puede afectar el rendimiento académico, la atención en clase y la convivencia escolar entre estudiantes.

Además, señalaron que diversos estudios han relacionado el uso prolongado de celulares y redes sociales con problemas de ansiedad, depresión, alteraciones del sueño y riesgos de acoso digital entre menores de edad.

Durante la discusión en el Congreso capitalino, legisladores insistieron en que la intención de la reforma no es prohibir completamente la tecnología en las escuelas, sino fomentar un entorno educativo más seguro y enfocado en el aprendizaje.

La iniciativa establece que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México deberá coordinarse con la Autoridad Educativa Federal para desarrollar campañas y estrategias orientadas al uso crítico, responsable y seguro de herramientas digitales.

También se prevé la implementación de programas de orientación dirigidos a madres, padres de familia y personal docente para fortalecer la educación digital y prevenir riesgos asociados al uso inadecuado de internet y redes sociales.

Diputados dieron luz verde al dictamen que prohíbe el uso de teléfonos celulares dentro de los planteles escolares.

¿Qué otros estados prohíben el uso de celulares en escuelas?

Con esta medida, la Ciudad de México se suma a otras entidades del país que recientemente han impulsado regulaciones similares para limitar el uso de celulares en escuelas de educación básica, como es el caso de Querétaro, Guanajuato, Morelos, Aguascalientes y el Estado de México.

Tras ser aprobada por el Congreso local, la reforma será enviada para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y posteriormente entrará en vigor conforme a los plazos establecidos en el decreto.