Elección judicial en 2028 y comisión contra ‘narcocandidatos’, a periodo extraordinario en el Congreso

Morena y aliados avalaron periodo extraordinario para reformar la reforma al PJ y crear la comisión contra narcocandidatos (Foto: Cuartoscuro)

El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un periodo extraordinario para discutir la reforma para mover la elecicón judicial a 2028 y la iniciativa para que el INE tenga una comisión que ‘filtre’ a ‘narcocandidatos’.

La propuesta fue votada a favor por Morena y sus aliados del PVEM y PT en la sesión de este jueves 21 de mayo. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se opusieron al periodo extraordinario.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó esta semana dos iniciativas: La propuesta para mover la elección de jueces y ministros a 2028 es una reforma constitucional, por lo que necesita el voto de la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

¿Cuándo inicia el periodo extraordinario del Congreso?

Iniciará el próximo martes 26 de mayo y terminará cuando concluya el análisis de los temas.

Estas son las iniciativas que se discutirá durante el nuevo periodo extraordinario de sesiones del Congreso:

Reformas a siete artículos de la Constitución en materia de reforma del Poder Judicial.

Reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que plantea la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.

El Congreso de la Unión también analizará dos iniciativas propuestas por Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena: Una reforma al artículo 41 de la Constitución para introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.

La otra iniciativa es una reforma a Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativos a las causales de nulidad de votación recibida en casilla y de nulidad de elecciones federales.

Iniciativa de Sheinbaum, ‘prueba de que la reforma judicial fue un fracaso’

Mientras que diputados y senadores de Morena y sus aliados defendieron que las reformas al Poder Judicial son para “mejorar y perfeccionar la reforma aprobada en 2024”, la oposición criticó que “es la prueba de que la reforma pasada fue un fracaso y un desastre”.

Sobre la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que “nos parece absolutamente insuficiente lo que se está planteando por parte de Morena. Nosotros reiteramos nuestra exigencia de que, si un partido político postula a un ‘narcocandidato’, ese partido político tiene que perder el registro”.

“El problema de este planteamiento que está haciendo Morena es que no hay consecuencias. Quieren crear comisiones para hacer más burocracia sin establecer una sanción severa, una sanción radical”, reclamó.

El excandidato presidencial del PAN puso como ejemplo el caso de Rubén Rocha, “acusado por Estados Unidos. Decían que no había pruebas y resulta que las pruebas ya llegaron por su propio pie a”.

Desde el PRI, la senadora Carolina Viggiano también reclamó que “Morena quiso reformar al Poder Judicial para proteger al expresidente López Obrador y a sus hijos” por sus actos de corrupción y que por eso también “desaparecieron a todos los órganos de transparencia”.

Anunció que el PRI votará en contra de las reformas y exclamó: “quédense con el privilegio de mandar a la chingada todo”.

El coordinador de los senadores de MC, Clemente Castañeda, afirmó que “es evidente que la mal llamada reforma judicial necesita cirugía mayor. Lo dijimos desde que se dio el debate, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Era una reforma hecha al vapor, sobre las rodillas”.