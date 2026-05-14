¿Cuánto cuestan los Ray-Ban Meta que usó Ricardo Anaya para ‘ser espía de la CIA’ según morenistas?

Ricardo Anaya, senador del PAN y excandidato presidencial en la contienda de 2018, se presentó recientemente portando unos lentes bastante peculiares: los Ray-Ban Meta, a diferencia de sus tradicionales anteojos.

En agosto de 2021, Ricardo Anaya anunció que se iría de exilio a Atlanta, Estados Unidos, tras acusar una supuesta persecución política del entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Luego de tres años fuera del país, Anaya regresó a México para ocupar un escaño en el senado y continuar su carrera política en el país como uno de los principales representantes de la oposición política de Morena.

Sin embargo, luego de que se presentara con los lentes, capaces de tomar fotos y videos, surgieron teorías y rumores en redes sociales de que supuestamente Anaya estaba trabajando para el gobierno estadounidense o como ‘espía de la CIA’, de acuerdo con la columna Confidencial.

Ricardo Anaya, coordinador de la bancada del PAN, portó recientemente unos Ray-Ban Meta. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

¿Qué son los Ray-Ban Meta de Ricardo Anaya y cuáles son sus funciones?

Los Ray-Ban Meta son lentes inteligentes que funcionan con la ayuda de Inteligencia Artificial (IA), combinan el diseño moderno de la famosa marca de lentes con la ‘tecnología usable’ (wearable tech) proporcionada por la empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otras.

Se trata de dispositivos con la misión de mantener a sus usuarios conectados dondequiera que vayan y que, para ello, usan al asistente de voz Meta AI, mismo chatbot que se encuentra en otros productos como WhatsApp, con el cual puedes realizar búsquedas, consultar dudas o chatear.

Gracias a esto, y sin la necesidad de sacar tu teléfono, puedes “hacer llamadas, enviar mensajes, controlar funciones y encontrar respuestas para esas preguntas aleatorias que surgen en tu cabeza a lo largo del día”, de acuerdo con el sitio web oficial de Ray-Ban.

Para cumplir con sus funciones, cuentan con altavoces integrados en las terminales de las varillas, cámara y la posibilidad de personalización con cuatro siluetas, 150 combinaciones diferentes de micas y armazones, para elegir el estilo que mejor se adapte al consumidor.

Actualmente, la segunda generación de lentes cuenta con el modelo de IA LLAMA 4, cinco altavoces, cámara ultra ancha de 12 megapíxeles que graba videos en 3K de hasta 3 minutos y estuche que sirve para cargar los lentes.

Así lucen los Ray-Ban Meta similares a los que usó Anaya (Foto: ray-ban.com).

¿Cuánto cuestan los Ray-Ban Meta que usó Ricardo Anaya?

Actualmente, los Ray-Ban Meta tienen un precio de inicio de $5,299.00 pesos para el modelo más barato ‘Wayfarer - Gen 1′, y de hasta $9,869.00 para los más caros que corresponden a segunda generación, aunque actualmente están en descuento en la página oficial.

Estos son los precios actuales para México de los Ray-Ban Meta en su sitio web oficial: