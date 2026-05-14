Feria del Helado 2026 en un Pueblo Mágico: Fecha, horario, artistas invitados y actividades

La Feria del Helado Artesanal tendrá un concurso, talleres y aristas locales invitados. (Foto: Cuartoscuro/ Unsplash/ Imagen generada con IA Gemini)

Los helados, la música en vivo y las actividades culturales se unirán en la primera edición de la Feria del Helado Artesanal 2026 en Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo. El evento reunirá a productores locales que ofrecerán sabores tradicionales y exóticos elaborados con ingredientes naturales de la región.

Durante dos días, habitantes y turistas podrán encontrar degustaciones, talleres infantiles, concursos, venta de artesanías y presentaciones musicales. Además de los helados, la feria contará con expositores de alfarería, velas, jabones, esencias y productos artesanales elaborados por productores hidalguenses.

Lo mejor de todo no es solo que la entrada al evento no tiene costo, sino que la Feria del Helado Artesanal se realiza en las inmediaciones de un Pueblo Mágico, el cual tiene como principal atractivo sus paisajes boscosos e historias de duendes.

La Feria del Helado Artesanal 2026 tendrá venta de artesanías y productos de la región. (Foto: Cuartoscuro) (Crisanta Espinosa Aguilar)

Feria del Helado Artesanal 2026: ¿Cuándo y a qué hora es el evento?

La Feria del Helado 2026 se realizará durante un fin de semana en Huasca de Ocampo con actividades familiares, talleres y concursos relacionados con la gastronomía artesanal de la región. La información se dio a conocer durante la conferencia de prensa con motivo del evento.

Fecha : 16 y 17 de mayo de 2026

: 16 y 17 de mayo de 2026 Horario: de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde

La entrada no tiene costo. Además de las degustaciones, el domingo se llevará a cabo el concurso del “Helado Místico”, una competencia inspirada en las leyendas y la identidad del municipio.

¡En un Pueblo Mágico! ¿Dónde es la Feria del Helado Artesanal 2026?

La Feria del Helado 2026 tendrá como sede Huasca de Ocampo, uno de los destinos turísticos más conocidos de Hidalgo. La Secretaría de Turismo del Gobierno de México señala que este poblado destaca por sus paisajes boscosos, las antiguas haciendas de beneficio y las historias de duendes que forman parte de la identidad local.

Huasca de Ocampo recibió el nombramiento de Pueblo Mágico el 5 de octubre de 2001. El municipio también sobresale por su tradición alfarera, reconocida por piezas de barro coloradas como platones, ollas y jarritos típicos de la región. Durante la feria, los visitantes podrán conocer parte de este trabajo artesanal mediante exposiciones y talleres.

Entre los atractivos turísticos del municipio se encuentran los Prismas Basálticos, el Museo de los Duendes, el Bosque de las Truchas, la Peña del Aire y la ex hacienda de Santa María Regla, además tiene bosques de oyamel y presas.

¿Cuáles son las actividades de la Feria del Helado Artesanal 2026?

La Feria del Helado 2026 contará con la participación de productores heladeros que ofrecerán recetas artesanales elaboradas sin colorantes ni saborizantes artificiales. Marisol Rueda, propietaria de una heladería artesanal, explicó que los helados conservan el color natural de la fruta y mantienen el sabor original de cada ingrediente.

“El helado es un proceso manual, se hace en la barrica de madera, se prepara el concentrado, lo llenamos alrededor con hielo y sal para que esté frío y le estamos dando bastantes vueltas hasta que logramos la consistencia”, detalló.

Entre los sabores confirmados destacan opciones tradicionales y otras poco comunes como cocol, xoconostle, maracuyá, guayaba con limón y combinaciones con frutos rojos cultivados en la región como zarzamora, arándano y fresa. También habrá helado de queso fresco regional.

“Los helados son de origen natural sin saborizantes o colorantes artificiales”, afirmó Marisol Rueda durante la presentación del evento.

La directora de Desarrollo Económico de Huasca, Elizabeth Godínez Moreno, informó que la feria incluirá talleres de barro y actividades infantiles durante toda la jornada: “Vamos a tener talleres de elaboración de piezas de barro. Ustedes saben que en Huasca tenemos una tradición alfarera”, señaló.

Además de las actividades gastronómicas, el programa contempla música en vivo: se presentarán el grupo de cumbia Rufo Show e Hidalgo Marching Band, agrupación integrada por músicos de Hidalgo, con un repertorio que incluye música pop y regional mexicana.

Otro de los eventos principales será el concurso del ‘Helado Místico’, inspirado en las leyendas de duendes, la niebla y el ambiente boscoso de Huasca. En la competencia podrán participar heladeros, chefs, emprendedores y productores locales con experiencia en la elaboración artesanal.

“El concepto debe ser creativo y original. Se permite el uso libre de ingredientes”, explicó Elizabeth Codiguas Moreno. El jurado calificará creatividad, sabor, consistencia, presentación y originalidad. El concurso se realizará el domingo 17 de mayo a las 12:00 horas.

La feria también contará con exposición y venta de artesanías locales, entre ellas productos de alfarería, velas artesanales, champús, jabones, esencias y otros artículos.