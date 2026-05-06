La historia de La Pagoda, restaurante donde Sandra Cuevas comió carne enchilada

El Café La Pagoda es uno de los pocos restaurantes que todavía conserva el modelo de servicio continuo de las antiguas cafeterías chinas del Centro Histórico de la CDMX. [Fotografía. Cuartocuscuro, Google Maps]

¿Saliste de fiesta en la noche en la CDMX, te dio mucha hambre y no tienes mucho dinero? No te preocupes, Sandra Cuevas tiene una solución ‘riquísima’ y económica: el Café La Pagoda, uno de los restaurantes históricos del Centro Histórico que mantiene servicio durante las 24 horas y ofrece desde frijoles de la olla y chilaquiles hasta enchiladas, tamales oaxaqueños y distintos paquetes económicos de comida mexicana.

Ubicado sobre la calle 5 de Mayo, el Café La Pagoda es uno de los pocos negocios que todavía conserva la esencia de los llamados “cafés de chinos”, un modelo de cafeterías que marcó parte de la vida nocturna y gastronómica de la capital del país durante el siglo XX.

Aunque muchos establecimientos similares desaparecieron con el paso de los años en la CDMX, este restaurante logró mantenerse abierto gracias a su servicio continuo, su amplio menú de comida mexicana tradicional y el constante movimiento de clientes que recorren el Centro Histórico tanto de día como durante la madrugada.

¿Cómo nació el Café La Pagoda en el Centro Histórico?

La historia del restaurante comenzó entre las décadas de 1920 y 1940, periodo en el que el Centro Histórico de la CDMX registró un importante crecimiento comercial, turístico y gastronómico gracias al aumento de negocios, cafeterías y restaurantes en las principales calles del primer cuadro de la capital.

Fue durante esos años cuando surgió el Café París, un establecimiento que operaba en ese mismo punto de la calle 5 de Mayo y que con el paso del tiempo se convirtió en el actual Café La Pagoda.

El restaurante terminó de consolidarse alrededor de 1948, cuando quedó bajo la operación de un inmigrante de origen chino. Esa etapa resultó importante para integrar al negocio dentro de la tradición de los llamados “cafés de chinos”, establecimientos que se volvieron populares en la CDMX por ofrecer comida mexicana, café y servicio continuo a precios accesibles durante gran parte del día y la madrugada.

Además, se conservaron elementos característicos como las vitrinas repletas de pan dulce, las largas mesas continuas y las barras de servicio donde el personal preparaba bebidas y distintos platillos mexicanos.

Con el paso de los años, muchos cafés tradicionales desaparecieron o cambiaron completamente de concepto. Sin embargo, Café La Pagoda mantuvo parte de la fórmula que ayudó a convertirlo en un sitio reconocido.

El restaurante conservó el servicio 24 horas, un menú amplio de comida mexicana y precios accesibles para distintos tipos de clientes.

Durante la década de 1990, el establecimiento cambió de propietarios y quedó relacionado con el mismo grupo detrás de Cafetería El Popular, otro negocio tradicional del Centro Histórico. A partir de entonces, el local reforzó su operación continua y mantuvo su propuesta gastronómica.

¿Por qué Sandra Cuevas recomendó La Pagoda?

En días recientes, la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, visitó el lugar y compartió un video desde el interior del local mientras mostraba algunos de los platillos del menú.

La exfuncionaria destacó principalmente los frijoles de la olla acompañados de carne y chile verde. Además, resaltó el ambiente del restaurante e invitó a sus seguidores a visitar el Café La Pagoda.

“Pedí unos frijolitos de la olla con carne y chile, buenísimo, buenísimo. Entonces, miren, les voy a enseñar, yo agarro la tortillita así, preparo mi chilito verde con salecita, limoncito, luego, miren nada más qué rico… Está buenísimo”, comentó Sandra Cuevas en el video compartido en redes sociales.

¿Qué platillos ofrece el Café La Pagoda del Centro Histórico?

Parte de la popularidad del restaurante se relaciona con el tipo de comida mexicana tradicional que ofrece desde hace décadas. Dentro del menú destacan los frijoles de la olla servidos con carne y chile verde, además de desayunos clásicos como huevos al gusto, molletes y chilaquiles acompañados con pollo o bistec.

El restaurante también se preparan enfrijoladas, tamales oaxaqueños, sopa azteca, caldo tlalpeño y distintos cortes de carne que forman parte de la carta disponible durante gran parte del día y la madrugada. A esto se suman bebidas tradicionales como café americano, café con leche, chocolate caliente y aguas de sabor.

Otra de las opciones más buscadas son los paquetes económicos del restaurante, combinaciones que incluyen frijoles, bebidas, fruta y distintos platillos mexicanos, aspecto que ayudó a mantener al restaurante como una alternativa accesible dentro del Centro Histórico.

¿Cuáles son los precios de los platillos del Café La Pagoda en la CDMX?

Algunos de los precios que actualmente se pueden encontrar dentro del menú del Café La Pagoda son:

Bebidas

Café americano: 43 pesos

Café con leche: 58 a 64 pesos

Capuchino: 64 pesos

Chocolate caliente: 66 pesos

Té: 38 pesos

Jugos naturales: 60 pesos

Refresco: 52 pesos

Agua de sabor: 30 a 68 pesos

Desayunos

Huevos al gusto: 86 a 114 pesos

Molletes: 95 a 108 pesos

Chilaquiles: 120 a 180 pesos

Tamal oaxaqueño: 73 pesos

Comida

Enchiladas: 190 a 210 pesos

Enfrijoladas: 190 pesos

Cecina: 210 a 235 pesos

Bistec: 190 pesos

Costilla: 235 pesos

Milanesa de res: 195 pesos

Pechuga de pollo a la plancha: 178 pesos

Pechuga empanizada: 185 pesos

Caldo tlalpeño: 86 pesos

Sopa azteca: 82 a 86 pesos

Paquetes económicos

Huevos al gusto con frijoles y fruta: 118 pesos

Bistec con chilaquiles: 192 pesos

Tamal oaxaqueño con frijoles: 125 pesos

Enchiladas con frijoles: 172 pesos

Chicharrón en salsa con frijoles: 140 pesos

Extras

Pan dulce: 28 pesos

Frijoles: 56 pesos

Quesos y complementos: 24 a 38 pesos

Actualmente, Café La Pagoda permanece como uno de los pocos cafés históricos que todavía operan en el Centro Histórico de la CDMX. Mientras otros negocios tradicionales desaparecieron con la transformación de la ciudad, el restaurante conserva parte del ambiente clásico que caracterizó a las antiguas cafeterías capitalinas.