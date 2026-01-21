¿Cuánto cuesta comer en ‘Pinky Room’, restaurante de Karla Díaz con ‘pésimo servicio’?

Karla Díaz, exintegrante de JNS, tiene su negocio de comida con temática de su pódcast Pinky Promise y durante la inauguración estuvo Paris Hilton, aunque se enfrentó a críticas por su servicio al poco tiempo de su inauguración.

La cantante se suma a la lista de famosos con locales para preparar alimentos, en la cual figura el ‘Cone’ Brizuela y sus marquesitas o las carnitas del luchador Penta Zero Miedo.

Pero la diferencia que tiene la influencer es que su negocio está pintado de rosa, muy similar a la manera en que está el set de su pódcast donde realiza entrevista a diferentes artistas como a Kenia Os, novia de Peso Pluma.

¿Cómo es ‘Pinky room’, restaurante de Karla Díaz?

La historia del restaurante en la CDMX a cargo de Karla Díaz se escribió recientemente, porque el lugar fue inaugurado en agosto de 2025.

Dentro de las instalaciones, junto al negocio de comida, están los spots para fotos y las zonas interactivas de la ‘Pinky Promise Experience’, catalogado por la exintegrante de JNS como ‘Instagrameable’ y el lugar ‘más rosa’.

Entre los sitios para tomarse fotografías está una réplica exacta del set del pódcast Pinky Promise, pero no todo ‘es color de rosa’, pues en TikTok se viralizaron distintas opiniones en las cuales criticaban la calidad del servicio y los costos de los alimentos.

Ante la ‘funa’, Karla Díaz salió a defender su restaurante llamado ‘Pinky Room’, durante un encuentro con diferentes medios de comunicación.

“Lo repito mucho, el restaurante es una faceta no conocida para mí, poco a poco me acerco a personas expertas en la rama, siempre hay alguien que señala los problemas, se maximizó y se hizo muy viral, pero no fue para nada una crítica constructiva, me pareció muy cruel”, declaró ante De primera mano.

De acuerdo con ella, invitó a las personas responsables de las críticas para ofrecerle servicios de comida gratis y recompensarlas por las malas experiencias, pero nunca le respondieron.

¿Cuándo cuesta comer en ‘Pinky room’, restaurante de Karla Díaz?

El menú del restaurante ubicado en la CDMX que pertenece a Karla Díaz, ofrece diferentes platillos y bebidas como hamburguesas, pastas, recetas con pescados y mariscos como el caldo de camarón y aguachile rojo.

Como buen local de comida en nuestro país, no faltan las especialidades de la gastronomía mexicana, como los tacos de chamorro, las quesabirrias y de camarón.

Así se divide la carta del local de comida de la exintegrante de JNS:

Tostadas de atún

Nachos

Sticks de mozarella (dedos de queso)

Plato de diferentes botanas

El costo oscila entre los $150 MXN y los $190 MXN.

El segundo tiempo está a cargo de las sopas, ensaladas o pastas, las hay de tomate, birria de res en caldo, lasaña blanca o fideos secos. Los precios van desde los $190 MXN hasta los $400 MXN.

Dentro de los platos fuertes se encuentran hamburguesas, cortes de carne como tomahawk o de pescado como el de salmón en salsa y los tacos de chamorro de carne de cerdo.

Los costos empiezan a partir de los $210 MXN y hasta más de los $1,000 MXN, especialmente los trozos de carne.

Además de lo salado, es posible encontrar recetas dulces como waffles, pan francés, cocteles de fruta, hot cakes integrales o roles de canela.

Así como platillos más para desayunar como los chilaquiles verdes o rojos con pollo, o los molletes con queso y alguna proteína. El precio es desde los $145 MXN hasta los $195 MXN.

El concepto del local de comida también es de cafetería/bar, pues se ofrecen distintos tipos de café y bebidas alcohólicas.

Ofrecen el café americano caliente, jugo de naranja, refrescos, limonadas o naranjadas, pero también bebidas alcohólicas como margaritas, carajillos, o cerveza sola o preparado estilo michelada. El costo de las bebidas es más variado y depende de si pides una con o sin alcohol.

¿Dónde está el restaurante de Karla Díaz y cuáles son sus horarios?

El restaurante de la famosa Karla Díaz se encuentra en la calle Oso 51, Actipan, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Los horarios de apertura son los siguientes: