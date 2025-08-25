Con recetas de más de 200 años: ¿Cuánto cuesta comer en Casa Merlos, restaurante a donde fue Lilly Téllez?

Casa Merlos, restaurante visitado por Lilly Téllez, tiene platillos tradicionales de la gastronomía de nuestro país, especialmente de la poblana, pero con las recetas del Siglo XVIII.

Los políticos visitan diferentes lugares para ‘afilar el diente’, algunos son restaurantes lujo como San Ángel Inn y otros son populares como la birria recomendada por Claudia Sheinbaum.

Pero otros son de especialidad, como el caso de Casa Merlos, que mantiene platillos “originales”, entre ellos el “auténtico mole poblano” preparados en un lugar donde “se restauran almas”.

Lilly Téllez durante su visita al restaurante Casa Merlos. (Foto: X)

¿Cómo es Casa Merlos, restaurante que visitó Lilly Téllez?

Casa Merlos es un establecimiento de comida mexicana en Ciudad de México, restaurante donde la legisladora Lilly Téllez comió en 2018.

La historia del lugar se remonta a 1972 cuando la chef Lucila Molina de Merlos, quien falleció en marzo de 2025, comenzó con la venta de tamales, bocadillos y posteriormente un buffet de cazuelas, donde ofrecía diferentes tipos de guisados para los comensales, entre ellos la tinga, el chicharrón, la cochinita pibil o simplemente frijoles acompañados de tortillas.

15 años después, la chef mexicana inicia con el concepto de “auténtica comida poblana del Siglo XVII”, y en su carta figuran especialidades como los chiles en nogada, distintos tipos de mole o platillos que integran insectos, principalmente los chapulines.

En el sitio web del restaurante de CDMX se mencionan dos diferentes eventos , uno de ellos es el festival de los chiles en nogada y otro de un platillo llamado Manchamanteles que “es elaborado con chile ancho y especias acompañado con guarniciones de frutos provocando una explosión de sabores agridulce, puedes elegir comerlo con pollo, cerdo, codorniz o pato”.

Lucila Molina explicó en una entrevista para A cucharón abierto, que la idea de crear un lugar para vender comida surgió por “problemas financieros” que vivió con su familia: “Había días que nuestra comida era tortilla con sal y no había nada más“.

Pero la chef mexicana siempre tuvo en la mente fundar su propio establecimiento: "Siempre soñé que en mi casa hubiera mucha comida (...) Yo pensaba que cuando fuera grande nunca iba a faltar la comida en mi casa y que yo iba a poner un negocio".

De acuerdo con Molina, quien le enseñó a cocinar fue su suegro, principalmente el mole poblano, que es una de las recetas “top” de Casa Merlos.

¿Cuánto cuesta comer en Casa Merlos, restaurante que visitó Lilly Téllez?

En el sitio web del restaurante de comida mexicana existe la opción de consultar el menú, sin embargo, solo aparecen los platillos disponibles y no sus precios.

Solamente hay dos paquetes con costo, uno es de arroz, mole poblano con pollo y chalupas por $350 MXN. El otro es de chapulines con tequila de la casa por $475 MXN.

Pero en la página de Google Maps, los usuarios compartieron los precios de las distintas opciones para ordenar en el lugar.

El viaje culinario comienza en las entradas con las órdenes de chalupas por $68 MXN y la de chapulines en $175 MXN. Luego siguen las sopas con la de flor de calabaza o la de haba por $75 MXN.

Está el pepian en diferentes presentaciones, como el verde de pepita de calabaza con pollo, cerdo o pato, el de Santa Lucia que agrega semillas de melón, el Colorado que es con chile chipotle, todos con un valor de entre $210 MXN y $230 MXN,

En los platos fuertes se encuentra el mole poblano con un precio de $215 MXN o platillos con huazontles en mole o jitomate con un costo que oscila entre los $170 MXN y los $180 MXN.

Finalmente, siempre hay un ‘huequito’ para el postre, en el menú del restaurante en CDMX hay capirotada por $50 MXSN y la torta de almendra completa por $320 MXN.

¿Dónde está el restaurante Casa Merlos y cuáles son sus horarios?

El restaurante Casa Merlos se ubica en la calle General Victoriano Zepeda número 80, colonia Observatorio, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Los horarios del establecimiento son de jueves a domingo de 1:00 p.m. a 6:00 p.m., de lunes a miércoles está cerrado.