Con zacahuil: Este fue el menú de la fiesta de XV años de Isela Morales en San Luis Potosí

El tradicional zacahuil fue la estrella en el menú de la fiesta a Isela Morales (Cortesía Alfonso Ortega Wedding & Lifestyle Photographer / Crédito: Shutterstock).

Isela Morales, una recolectora de basura originaria de Axtla de Terrazas vivió una gran fiesta de XV años organizada por su pueblo, que se unió en solidaridad para hacer posible un día inolvidable.

Con más de 70 padrinos, no podía hacer falta uno de los puntos más importantes en una fiesta de XV años: la comida con la cual recibir y alimentar de la mejor manera a los invitados.

En este caso, la gran estrella del menú fue el zacahuil, un platillo típico de la región huasteca. El platillo, que era servido en platos desechables en raciones personales para quien quisiera degustarlo, estaba acompañado por una mesa de dulces, paletas de hielo ante los más de 30 grados centígrados y bebidas de distintos tipos.

En cuanto al pastel, que no puede faltar en ningún cumpleaños, fue uno de tres pisos, que estaba coronado por varias flores. Además, destacó con muchos adornos brillantes, completamente dignos de la gran fiesta.

La fiesta de XV años de Isela Morales contó con más de 70 padrinos, menú con zacahuil y regalos sorpresa (Especial/Cortesía Alfonso Ortega Wedding & Lifestyle Photographer). (Especial)

¿Qué es el zacahuil, plato típico de la Huasteca Potosina servido en los XV años de Isela?

De acuerdo con la entrevista de la mujer que realizó un zacahuil para la fiesta a N+, cada uno es horneado en tabiques y lodo desde un día anterior, pesan entre 30 y 50 kg y alcanza para entre 80 y 100 personas. Durante la fiesta, hubo más de uno a disposición, que era despachado por voluntarias.

Se trata de una especie de ‘tamal gigante’ envuelto en hoja de plátano, que dentro lleva una combinación de masa de maíz con chiles rojos y alguna carne, generalmente de pollo o de cerdo, aunque también puede ser de guajolote.

Existen diferentes versiones a lo largo de la región con sus variaciones pero, en este caso, se trata de la versión típica de la huasteca potosina, un platillo digno de una celebración de este calibre.

¿Quién es Isela Morales? La quinceañera que un pueblo completo decidió celebrar

Isela Analí Santiago Morales se viralizó en redes sociales luego de que Axtla de Terrazas (San Luis Potosí), de donde es originaria, se organizó para realizarle una gran fiesta de XV años.

Pero no se trataba de cualquiera. La realizaron en el estadio Garzas Blancas el pasado sábado, constó de varias horas de fiesta y contó con la presencia de al menos 13 grupos musicales para amenizar el evento; sin contar que estaba abierta a todo el público.

La noble causa nació luego de que su familia hiciera una fiesta para celebrar sus XV años en la que prácticamente no había invitados, lo que provocó que mucha gente se uniera. Su padre subió el video y pronto nació la propuesta desde la comunidad.

XV años de Isela La fiesta de 15 años de Isela Morales se hizo viral en redes sociales en días pasados. (Foto: Facebook/ Especial)

Jerónimo Rosales, organizador del evento, reveló al medio N+ que le regalarían desde su vestido, sonido, carpa, lugar, y todo lo necesario para sus XV años.

Sin embargo, ella pidió que los invitados no le llevaran regalos para ella, sino que solicitó juguetes, los cuales pudiera regalar a niños de comunidades aledañas.

Con cientos de invitados como testigos, Isela bailó el vals, recibió su último juguete e, incluso, le dieron como regalo sorpresa por parte de una agencia un viaje con todo pagado de XV años.

Otras personas se sumaron desde sus trincheras. Por medio de Facebook, la cuenta de Alfonso Ortega Wedding & Lifestyle Photographer dio a conocer que le regaló a Morales una vistosa e inolvidable sesión de fotos.