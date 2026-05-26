‘Tenemos un contrato’: Efraín Juárez se queda como director técnico de Pumas

Hasta ahora, Efraín Juárez no ha hablado públicamente luego de perder la final contra Cruz Azul. (Foto: Cuartoscuro)

¡Que siempre no! Luego de que se rumoró que Efraín Juárez, director técnico de Pumas, podría quedar fuera del club, David Baldwin, representante del entrenador, aseguró que el exfutbolista profesional seguirá trabajando con el equipo.

Las especulaciones sobre la salida de Efraín Juárez de Pumas comenzaron luego de que Cruz Azul ganó la final del Clausura 2026 de la Liga MX, sentenciando a los universitarios a un año más sin conquistar el título.

Tras la derrota, el presidente del Club Universidad Nacional, Luis Raúl González, dio un breve mensaje en el que se disculpó con la afición y aseguró que trabajan para construir un equipo sólido; sin embargo, no mencionó la participación de Efraín Juárez en el proyecto, lo que aumentó los rumores.

¿Efraín Juárez se va de Pumas? Esto dijo su representante

Horas después de que comenzó a circular la versión de que Efraín Juárez estaba por salir e incluso planeaba buscar oportunidades en Europa, David Baldwin utilizó sus redes sociales para desmentir esta situación.

Mediante su cuenta de X, el representante explicó que Juárez continúa en Pumas, con quienes seguirá trabajando por una razón sencilla: el contrato que Efraín firmó en marzo del 2025 sigue vigente.

“Solo para aclarar, Efraín Juárez no se va de Pumas. Tenemos un contrato y lo cumpliremos, a menos que se nos indique lo contrario”, explicó Baldwin en su publicación, donde también reconoció el trabajo realizado por el DT.

Efraín Juárez llegó al equipo en marzo del 2025, luego de dirigir al club colombiano Atlético Nacional, con el que ganó el título de liga. Su debut con los universitarios ocurrió en un duelo ante Alajuelense en la Concacaf Champions.

A lo largo del Clausura 2026, Pumas se consolidó como uno de los equipos más sólidos del torneo e incluso lideró la tabla general de la Liga MX durante varias jornadas, superando a equipos como Chivas.

Es así que David Baldwin aseguró: “Hemos tenido una temporada increíble y Efraín ha hecho un trabajo increíble con Pumas”. Hasta ahora, Juárez no ha emitido declaraciones públicas sobre las especulaciones en torno a su futuro.

Cabe señalar que el periodista David Faitelson aseguró que conversó con el director técnico mediante una llamada telefónica, donde supuestamente Efraín le comentó que ya trabaja en la planeación para el próximo torneo.

“Me asegura que sigue en Pumas y ya planea pretemporada, nuevos fichajes; están en negociaciones para extender el contrato más allá de diciembre”, escribió en redes sociales.

¿Qué dijo el presidente de Pumas tras la derrota ante Cruz Azul?

Luego de la derrota del domingo, Luis Raúl González, presidente del club, compartió un breve mensaje en el que lamentó que el equipo no lograra conquistar el Clausura 2026.

“Hoy estamos en deuda con la afición que creyó, con quienes llenaron el estadio, con la comunidad universitaria”, explicó. A pesar de ello, reconoció el trabajo realizado por Pumas a lo largo del torneo.

Efraín Juárez no se irá de Pumas, a pesar de los rumores. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Luis Raúl González añadió que el objetivo final es construir un equipo sólido no solo para una competencia, sino a largo plazo, un proyecto en el que aseguró han trabajado desde hace tiempo, aunque sin mencionar a Efraín Juárez.

“Es un proyecto que ya está en marcha, no nació ayer y no depende de lo ocurrido en esta final”, dijo. Finalmente, añadió que este periodo servirá para “evaluar y tomar las decisiones que se necesitan”.