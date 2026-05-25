Lista de convocados de Colombia: Jugarán en CDMX y Guadalajara el Mundial 2026

Estos son los 26 jugadores de la Selección de Colombia para el Mundial 2026. (Foto: Créditos AP/ChatGPT)

Colombia ya definió a los 26 futbolistas con los que afronta los partidos del Mundial 2026, una convocatoria encabezada por James Rodríguez y Luis Díaz, dos de las principales figuras del combinado cafetalero y pilares del proyecto de Néstor Lorenzo rumbo a la Copa del Mundo.

La lista confirmó la presencia de la base que llevó a Colombia a firmar una eliminatoria sólida, aunque también dejó algunas ausencias que llamaron la atención, entre ellas la de Kevin Mier, arquero del Cruz Azul, campeón del Clausura 2026 de la Liga MX. En contraste, el veterano Camilo Vargas, portero del Atlas, sí fue considerado para la justa mundialista.

Además, la Selección de Colombia tendrá una presencia importante en territorio mexicano durante la fase de grupos, ya que disputará dos de sus partidos del Mundial 2026 en México, uno en el Estadio CDMX y otro en Guadalajara.

James Rodríguez es uno de los referentes de la Selección de Colombia. (Foto: AP) (Julio Cortez/AP Photo/Julio Cortez)

Convocados de Colombia para el Mundial 2026

El centrocampista James Rodríguez, actual jugador del Minnesota United, y el atacante Luis Díaz, figura del Bayern Múnich, encabezan una convocatoria en la que Néstor Lorenzo apostó por mantener la estructura habitual de su equipo.

“Quiero agradecer a todos los muchachos y jugadores de fútbol que fueron parte de las convocatorias, el proceso. También agradecer a los que no fueron parte, pero estuvieron siempre alzando la vara del rendimiento para que la selección sea un lugar competitivo donde venir cuando les toque”, expresó Lorenzo este lunes en una conferencia de prensa en Bogotá.

Junto a James y Luis Díaz aparecen referentes defensivos como Davinson Sánchez, Yerry Mina y Jhon Lucumí, además de futbolistas consolidados en el mediocampo como Jefferson Lerma, Richard Ríos, Juan Fernando Quintero y Jhon Arias. En ataque también destacan Jhon Córdoba y Luis Suárez.

Entre las ausencias más comentadas aparecen Yerson Mosquera y Rafael Santos Borré, este último uno de los hombres de confianza del proceso reciente. Lorenzo reconoció que fue complicada la decisión de dejar fuera al delantero del Internacional de Porto Alegre debido a su compromiso con la Selección de Colombia.

Colombia quedó ubicada en el Grupo K junto a la Selección de Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

Luis Díaz, futbolista del Bayern, es uno de los jugadores más importantes de la Selección de colombia. (Foto: AP) (Aurelien Morissard/AP)

Porteros

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield-ARG)

David Ospina (Atlético Nacional)

Camilo Vargas (Atlas-MEX)

Defensores

Santiago Arias (Independiente-ARG)

Willer Ditta (Cruz Azul-MEX)

Jhon Lucumí (Bologna-ITA)

Deiver Machado (Nantes-FRA)

Yerry Mina (Cagliari-ITA)

Johan Mojica (Mallorca-ESP)

Daniel Muñoz (Crystal Palace-GBR)

Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR)

Centrocampistas

Jhon Arias (Palmeiras-BRA)

Jaminton Campaz (Rosario Central-ARG)

Jorge Carrascal (Flamengo-BRA)

Kevin Castaño (River Plate-ARG)

Jefferson Lerma (Crystal Palace-GBR)

Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense-BRA)

Gustavo Puerta (Racing-ESP)

Juan Fernando Quintero (River Plate-ARG)

James Rodríguez (Minnesota United-USA)

Richard Ríos (Benfica-POR)

Delanteros

Jhon Córdoba (Krasnodar-RUS)

Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama-BRA)

Juan Camilo Hernández (Real Betis-ESP)

Luis Suárez (Sporting-POR)

Luis Díaz (Bayern Munich-GER)

¿Cuándo son los partidos de Colombia para el Mundial 2026?

La selección cafetera debutará el 17 de junio frente a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, uno de los escenarios más emblemáticos del torneo. Posteriormente viajará a Guadalajara para medirse ante República Democrática del Congo y cerrará la fase de grupos con un duelo de alto voltaje ante Portugal en Miami.

Colombia vs Uzbekistán :17 de junio de 2026, Estadio Ciudad de México, 19:00 horas (tiempo del centro de México)

:17 de junio de 2026, Estadio Ciudad de México, 19:00 horas (tiempo del centro de México) Colombia vs República Democrática del Congo : 23 de junio de 2026, Estadio Guadalajara, 16:00 horas (tiempo del centro de México)

: 23 de junio de 2026, Estadio Guadalajara, 16:00 horas (tiempo del centro de México) Colombia vs Portugal: 27 de junio de 2026, Miami Stadium, 14:00 horas (tiempo del centro de México)

El duelo ante Portugal luce como uno de los partidos más atractivos de la primera ronda, pues podría definir el liderato del Grupo K y enfrentar a James Rodríguez contra una generación portuguesa repleta de figuras internacionales.

Con información de EFE