Prelista de Colombia para el Mundial 2026: 5 jugadores de Liga MX buscan convocatoria con ‘La Tricolor’

Cinco futbolistas de la Liga MX destacan en la prelista de 55 jugadores de Colombia para el Mundial 2026, entregada a la FIFA y revelada públicamente este jueves.

El extremo Luis Díaz —del Bayern Munich— y el creativo James Rodríguez —del Minnesota United— encabezan el listado, del que en las próximas semanas saldrán los 26 jugadores que representarán al país sudamericano en la Copa del Mundo.

Néstor Lorenzo, seleccionador de ‘La Tricolor’, leyó este jueves en conferencia de prensa la prelista, integrada por habituales titulares como los defensores Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica; los mediocampistas Jhon Arias y Jefferson Lerma, además del delantero Luis Suárez.

¿Quiénes son los jugadores de Liga MX en la prelista de Colombia?

El nombre más destacado es el de Camilo Vargas. El portero del Club Atlas ha mantenido regularidad en los últimos meses, por lo que aparece como uno de los candidatos más sólidos para integrar la convocatoria final e incluso pelear por la titularidad en el Mundial.

Camilo Vargas Jugador de Atlas, podría ser titular con Colombia. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA/CUARTOSCURO.COM (Fernando Carranza García)

Otro arquero incluido es Kevin Mier, guardameta del Cruz Azul. El colombiano tuvo actividad en las eliminatorias sudamericanas y fue convocado durante la Fecha FIFA de octubre, aunque posteriormente quedó fuera tras sufrir una fractura de tibia.

Ya recuperado y con minutos nuevamente en Cruz Azul, buscará competir por un lugar ante David Ospina, Álvaro Montero y el propio Vargas.

El portero de la 'Máquina', Kevin Mier, regresó sobre el final del torneo. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

Otro elemento de Liga MX considerado es Álvaro Angulo. El lateral izquierdo de Pumas se ha consolidado en el esquema de Efraín Juárez y había aparecido de forma constante en convocatorias de Colombia, salvo en la última Fecha FIFA de marzo.

También figura Cristian Borja, lateral del América. Sin embargo, el defensor dirigido por André Jardine no ha vuelto a tener participación con la selección colombiana desde junio del año pasado.

Cristian Borja ha sido titular en un mal momento para el América. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

El último representante de la Liga MX en la lista es Willer Ditta. El central de Cruz Azul se ha convertido en una pieza habitual del club cementero, aunque su última aparición con Colombia fue en octubre de 2025.

Willer Dittase ha vuelto un pilar en la defensa del Cruz Azul. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM (Fernando Carranza García)

Prelista completa de Colombia para el Mundial 2026

La selección cafetera integra el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo, este último clasificado vía repechaje disputado en Guadalajara.

El debut de Colombia será ante Uzbekistán el 17 de junio en el Estadio Ciudad de México. Seis días después enfrentará a RD del Congo en Guadalajara.

La fase de grupos concluirá el 27 de junio frente a Portugal en Miami, en uno de los encuentros más atractivos de la primera ronda del Mundial.

Esta es la prelista completa de Colombia:

Porteros : Kevin Mier (Cruz Azul-MEX) , Álvaro Montero (Vélez Sarsfield-ARG), Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe), David Ospina (Atlético Nacional), Aldair Quintana (Independiente del Valle-ECU) y Camilo Vargas (Atlas-MEX) .

: , Álvaro Montero (Vélez Sarsfield-ARG), Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe), David Ospina (Atlético Nacional), Aldair Quintana (Independiente del Valle-ECU) y . Defensores : Álvaro Angulo (Pumas-MEX) , Santiago Arias (Independiente-ARG), Cristian Borja (América-MEX) , Juan Cabal (Juventus-ITA), Carlos Cuesta (Vasco Da Gama-BRA), Willer Ditta (Cruz Azul-MEX) , Junior Hernández (Deportes Tolima), Jhon Lucumí (Bologna-ITA), Deiver Machado (Nantes-FRA), Yerry Mina (Cagliari-ITA), Johan Mojica (Mallorca-ESP), Yerson Mosquera (Wolverhampton-GBR), Daniel Muñoz (Crystal Palace-Gbr), Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps-USA), Andrés Felipe Román (Atlético Nacional), Jhohan Romaña (San Lorenzo-ARG) y Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR).

: , Santiago Arias (Independiente-ARG), , Juan Cabal (Juventus-ITA), Carlos Cuesta (Vasco Da Gama-BRA), , Junior Hernández (Deportes Tolima), Jhon Lucumí (Bologna-ITA), Deiver Machado (Nantes-FRA), Yerry Mina (Cagliari-ITA), Johan Mojica (Mallorca-ESP), Yerson Mosquera (Wolverhampton-GBR), Daniel Muñoz (Crystal Palace-Gbr), Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps-USA), Andrés Felipe Román (Atlético Nacional), Jhohan Romaña (San Lorenzo-ARG) y Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR). Centrocampistas : Jhon Arias (Palmeiras-BRA), Yaser Asprilla (Galatasaray-TUR), Wilmar Barrios (Zenit-RUS), Jaminton Campaz (Rosario Central-ARG), Jorge Carrascal (Flamengo-BRA), Kevin Castaño (River Plate-ARG), Nelson Deossa (Real Betis-ESP), Sebastián Gómez (Curitiba-BRA), Jefferson Lerma (Crystal Palace-GBR), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense-BRA), Gustavo Puerta (Racing-ESP), Juan Fernando Quintero (River Plate-ARG), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), Johan Rojas (Vasco Da Gama-BRA), Jhon Solís (Birmingham-GBR), Jordan Barrera (Botafogo-BRA) James Rodríguez (Minnesota United-USA) y Richard Ríos (Benfica-POR).

: Jhon Arias (Palmeiras-BRA), Yaser Asprilla (Galatasaray-TUR), Wilmar Barrios (Zenit-RUS), Jaminton Campaz (Rosario Central-ARG), Jorge Carrascal (Flamengo-BRA), Kevin Castaño (River Plate-ARG), Nelson Deossa (Real Betis-ESP), Sebastián Gómez (Curitiba-BRA), Jefferson Lerma (Crystal Palace-GBR), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense-BRA), Gustavo Puerta (Racing-ESP), Juan Fernando Quintero (River Plate-ARG), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), Johan Rojas (Vasco Da Gama-BRA), Jhon Solís (Birmingham-GBR), Jordan Barrera (Botafogo-BRA) James Rodríguez (Minnesota United-USA) y Richard Ríos (Benfica-POR). Delanteros: Rafael Santos Borré (Internacional-BRA), Johan Carbonero (Internacional-BRA), Jhon Córdoba (Krasnodar-RUS), Juan Cuadrado (Pisa-ITA), Jhon Durán (Zenit-RUS), Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama-BRA), Juan Camilo Hernández (Real Betis-ESP), Edwuin Cetré (Estudiantes-ARG) Stiven Mendoza (Athletico Paranaense-BRA), Luis Suárez (Sporting-POR), Sebastián Villa (Independiente Rivadavia-ARG), Neiser Villareal (Cruzeiro-BRA), Kevin Viveros (Athletico Paranaense-BRA) y Luis Díaz (Bayern Munich-GER).

Con información de EFE.