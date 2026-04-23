Atlas tiene un nuevo dueño: Él es José Miguel Bejos, empresario de PRODI que jugaba al golf con Peña Nieto

La venta de Atlas FC es ya un hecho. La Asamblea General de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) aprobó la operación mediante la cual Grupo Orlegi transfiere la propiedad del club a Grupo PRODI, encabezado por el empresario mexicano José Miguel Bejos.

La operación fue confirmada a través de un comunicado oficial, en el que se detalla el proceso aún está sujeto a la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio.

El movimiento marca el inicio de una nueva etapa para la institución rojinegra tras siete años bajo la gestión de Grupo Orlegi. Ambas partes coincidieron en que la transacción busca dar continuidad a un proyecto deportivo de largo plazo, con estabilidad institucional y crecimiento estructural.

El acuerdo también contempla un periodo de transición: Grupo Orlegi mantendrá la gestión operativa del club hasta el 30 de junio de 2026. A partir del 1 de julio, Grupo PRODI asumirá el control total de la administración.

Con esta operación, Grupo Orlegi se mantendrá únicamente como propietario de Santos Laguna.

José Miguel Bejos es presidente de Mota-Engil y dueño de Pericos de la LMB. (Foto: Cuartoscuro.com). (Gobierno de la Ciudad de México)

¿Quién es José Miguel Bejos, nuevo dueño de Atlas?

José Miguel Bejos, es un empresario de ascendencia libanesa que nació en el Estado de México y estudió en la Universidad Anáhuac. Es hijo de Jesús Alfredo Miguel Afif, presidente de la Cámara Empresarial Mexicana Libanesa; y nieto de José Miguel Nader.

José Miguel es director en Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (Prodi) y cuenta con trayectoria en distintos sectores, principalmente en infraestructura, transporte y publicidad exterior.

En el ámbito deportivo, su incursión comenzó en 2018, cuando adquirió la franquicia de los Pericos de Puebla, el cual en 2023 se coronó campeón de la Liga Mexicana de Béisbol por quinta vez en su trayectoria.

Además, ha estado vinculado al desarrollo de proyectos deportivos, incluyendo su papel como impulsor de la Gira Profesional Mexicana de Golf. De acuerdo con Reforma, en el contexto del golf conoció al expresidente Enrique Peña Nieto.

A nivel empresarial, Bejos es presidente de Mota-Engil México, compañía involucrada en proyectos de infraestructura relevantes como el Tren Maya, el Tren Ligero de Guadalajara y Aztlán Parque Urbano.

También participa en empresas como Imágenes y Muebles Urbanos (IMU) y Grupo Mexicano de Aeronáutica.

Anteriormente, Alejandro Irarragorri González, presidente del Consejo de Administración de Orlegi Sports, adelantó su intención de adqurir Atlas: “Conozco bien a José Miguel Bejos: es un buen amigo, un gran empresario, tiene empresas por aquí en Asturias y su grupo es una de las partes que están en el proceso”.

Atlas se queda en Guadalajara, afirma nuevo dueño

Grupo PRODI señaló que su llegada al Atlas parte del respeto a la historia y la identidad del club. En su comunicado, la empresa afirmó que mantiene un “compromiso absoluto con la afición rojinegra, con el estado de Jalisco y con la ciudad de Guadalajara”.

Además, se estableció que el equipo conservará su sede en Guadalajara y operará con normalidad durante el proceso de transición. El grupo también indicó que el proyecto contempla una transformación integral en distintos rubros, incluyendo infraestructura, operación, tecnología y formación de talento.

El mensaje institucional enfatiza la participación de la afición en esta nueva etapa: “Este nuevo proyecto nace ‘para la Fiel, por la Fiel y con la Fiel’, pues reconocemos que la grandeza del club reside en sus aficionados, en su identidad y en su historia”.