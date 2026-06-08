Olinia ya genera interés: 10 empresas levantan la mano para su fabricación

El vehículo eléctrico Olinia atrajo el interés de poco más de 10 grupos empresariales nacionales e internacionales que buscan participar en una asociación público-privada en la estructura financiera e industrial de la futura armadora mexicana y con ello cumplir con la meta de producción inicial de 50 mil unidades hacia 2029, aseguró Roberto Capuano Tripp, director del proyecto.

“Tenemos varias conversaciones activas con diferentes grupos empresariales que han mostrado interés, esto es un proceso, como todos los procesos, de crear una alianza o crear una sociedad y que toma tiempo y que todo el mundo esté alineado con las expectativas, los montos y las condiciones(…) sin darte un número preciso, yo te diría que ya estamos en un número de dos dígitos bajo de interesados, más de 10 sí tenemos”, aseguró el ejecutivo en entrevista con El Financiero.

Roberto Capuano Tripp, director del proyecto Olinia. (Foto: Lucía Flores) (Lucía Flores)

Detalló que la estrategia de Olinia es sumar socios que aporten capital, experiencia industrial y capacidades comerciales para acelerar el desarrollo de la marca mexicana, considerado actualmente como uno de los proyectos insignia del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué impulso requiere Olinia?

Capuano explicó que la iniciativa requiere construir una estructura integral que permita no sólo fabricar las unidades, sino también garantizar la operación comercial, la red de mantenimiento y el suministro de refacciones.

“Necesitamos la arista financiera para el dinero que requerimos y la arista industrial para el know-how de manufactura que requerimos y para todo lo que tiene que ver con el servicio de postventa (mantenimiento, refacciones y garantías) e incluso la venta misma. Eso es parte de lo que estamos construyendo”, señaló Capuano Tripp.

Detalló que el proyecto aún se encuentra en la etapa de integración de aliados estratégicos, por lo que en estos momentos se encuentran en conversaciones para encontrar a los socios alineados con los objetivos del proyecto.

¿Qué planes hay para Olinia en el futuro?

Roberto Capuano aseguró que el objetivo del proyecto Olinia es que sea rentable y que tenga utilidades, por lo que aseguró que en un futuro podrían expandirse hacia nuevos mercados de movilidad a fin de tener mayores rendimientos financieros para los socios de la firma.

“Ya tenemos este modelo que es el de pasajeros de baja velocidad y el de carga que vamos a presentar el prototipo en julio, entonces, como cualquier empresa tenemos aspiraciones de crecer y de entrar a nuevos mercados y para eso nuestros requerimientos de capital van a ir cambiando o mejor dicho los tenemos pensados a futuro considerando que vamos a querer entrar a más segmentos del mercado”, aseguró.

Se prevé que Olinia tenga un costo inicial de 150 mil pesos. (Foto: Lucía Flores) (Lucía Flores)

Afirmó que el precio al usuario final de 150 mil pesos no sólo les permitirá competir en segmentos de entrada donde actualmente la oferta es casi nula, sino que además les permitirá tener utilidades desde que arranque la entrega de unidades en el verano de 2027.

“Olinia está pensado para ser un vehículo para que sea accesible para un segmento con un monto con el cual ahorita no puedes comprar un vehículo. Nosotros anunciamos ayer y vamos a mantener el precio desde los 150 mil pesos. Te puedo confirmar que los precios que estamos en este momento discutiendo son precios que generan utilidades”, sostuvo Capuano Tripp.