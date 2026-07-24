Contratista del IMSS… insolvente

En este espacio he sido consistentemente crítica de la gestión de Zoé Robledo al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social. He documentado desde nepotismo, tráfico de influencias y prácticas irregulares en la adquisición de bienes y servicios, hasta franca incompetencia para cumplir la ya de por sí imposible promesa del obradorismo: construir el mejor sistema de salud pública del mundo.

Fuerte doble

Hoy les voy a contar otro episodio más de la inagotable serie de la corrupción en las adquisiciones de la administración pública federal, donde cabe recordar que casi 8 de cada 10 pesos del valor de los contratos otorgados a proveedores de bienes y servicios del sector público son por adjudicación directa y no por procesos transparentes de licitación. Así como lo están leyendo.

En este nuevo caso que ocurre justamente en las entidades del sector salud, donde la muy devaluada joya de la corona es el IMSS, una proveedora clave de servicios de anestesia –con contratos recientes de más de 3 mil millones de pesos otorgados por el IMSS-Bienestar e ISSSTE– resulta que se ha declarado en estado de insolvencia.

La realidad siempre supera la ficción

Hablamos de Biossman Group SAPI y de su filial Casa Plarre, propiedad de Adrián Cervantes Covarrubias, que al estar en concurso mercantil puede seguir operando, siempre y cuando no firmen nuevos contratos de gobierno, como lo marca la ley.

Porque estas firmas ya proporcionan más de 3 mil 500 servicios de soporte a 150 hospitales públicos y buscan nuevos contratos, por lo que aquí amerita la lupa de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para evitar sorpresas con una empresa a cuyos acreedores hay que proteger, ¿no cree? A ver qué dice Raquel Buenrostro.

Pues, volviendo al tema que trasciende el sector salud, parece que la pomposa Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público es una larga lista de buenas intenciones, donde, a pesar de que se busca garantizar condiciones de equidad en la competencia por los contratos públicos, siempre se busca favorecer a alguien. ¿Le suena?

Por otro lado, aunque dicho ordenamiento contempla una adjudicación directa bajo ciertos criterios y supuestos, la voracidad de la corrupción morenista ha convertido a este mecanismo en una práctica común que –¡clarín cornetas!– implica moches, compromisos, enriquecimientos ya documentados y financiamiento para las campañas políticas de candidatos de Morena en todo el país.

¡No, si son un estuche de monerías!

Y nomás les recuerdo lo que le ha dolido hasta el tuétano a la ‘4T’: aquella frase lapidaria creada y difundida por la presidenta del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez, quien diseñó y colocó cinco anuncios espectaculares con la leyenda: “El IMSS y nada es lo mismo”.

(Especial)

Daniela Álvarez (Especial)

Fuerte doble

Siete palabras llanas que reflejan enojo, molestia, incomodidad y frustración de millones de derechohabientes que enfrentan sus problemas de salud en instalaciones deterioradas, con personal rebasado por la demanda, escasez de medicamentos, y una realidad que dista años luz de lo prometido y aún dolosamente sostenido en las mentiras de cada mañana en Palacio Nacional.

Denunciar las miserias del IMSS se convirtió en una causa nacional, y no es poco importante que ésta haya sido enarbolada por el panismo en una entidad que ha estado consistentemente perseguida por el gobierno cuatrotero.

Y no es por echarle más limón a la herida, pero aunque la han tratado de doblar por todos los medios para que bajara los espectaculares y pidiera disculpas, ella dobló la apuesta y retó a Zoé y a todo el IMSS a dar una conferencia de prensa conjunta.

El sindicato del IMSS la estuvo amenazando con que harían manifestaciones. Pero Daniela remató el balón de chilena, pues le dijo, palabras más palabras menos, ‘enhorabuena van a salir con nosotros a denunciar la falta de medicamentos y las precarias condiciones en las que los tienen trabajando’. Tómala barbón.

Además aclaró que las críticas de su partido no están dirigidas al personal médico ni a los trabajadores del IMSS, cuyo desempeño reconoció, sino a la administración federal del instituto y a las condiciones en las que opera el sistema de salud. Señalando que los espectaculares buscan visibilizar las quejas de los derechohabientes, tanto en Chihuahua como a lo largo y ancho del país.

Zoé, ¿para cuando le tomas la palabra y hacen la conferencia?, ¿o te da frío?

Sin bloque opositor gana Morena

Alito Moreno, presidente del PRI, no deja de alzar la voz, frente a propios y extraños, afirmando que es momento de construir un gran bloque opositor firme unido y listo para defender a México, y que quienes presenten propuestas para dividir el voto opositor le estarán haciendo el juego a Morena les guste o no.

Fuerte a pico de botella

Lo cual es totalmente cierto. Jorge Romero, presidente de Acción Nacional, te hablan. Aludir a Máynez o a Dante Delgado es hablarle a la pared. Se han cansado de demostrarnos que Movimiento Ciudadano es comparsa de Morena. Ahora bien, qué responsabilidad tienen los de Somos México, pulverizar el voto es hacerle el caldo gordo a Morena o ayudarán y aunque sabemos que no pueden hacer alianzas, sí pueden inteligentemente ser parte de un macrobloque opositor para sacar a los cuatroteros.

En 2027 revivirá el voto útil.