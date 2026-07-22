Centinela a todo

Ya ven que la ‘4T’ tiene un rechazo absoluto a perseguir narcos y, ni lo mande Dios, a aceptar la cooperación internacional, pues cómo les gusta la cantaleta de que se afecta la soberanía nacional. De lengua se comen un taco. Nuestras instituciones no dan el ancho para combatir el crimen, pues la ‘4T’ no lo quiere hacer. Con ejemplos como el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y sus escuchas telefónicas en las que promete “rajar” todo lo que sabe (para salvar su pellejo), pues nos estamos hundiendo mundialmente.

No todas las gobernadoras de México operan así, solo las cuatroteras.

Ah, y no es por echarle más limón a la herida, pero el exgobernador panista de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca operó con siete agencias de EU y jamás lo escondió, al contrario. Esto le permitió entregar a Tamaulipas como el quinto estado más seguro del país, habiéndolo recibido como el tercero más peligroso, y eso lo avala el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Hechos matan grilla

El edificio más alto de Ciudad Juárez es el de Centinela. El pero de esta historia es Seguritech, la empresa constructora de Centinela y de todos sus sistemas tecnológicos. Seguritech ha sido acusada de financiar elecciones de gobernadores y obtener contratos vía arreglos con el poder. Chihuahua no ha sido la excepción. De hecho, fue acusada en varias ocasiones de que no entregaría en tiempo y forma. Seguritech, fiel a su estilo y haciendo honor a su desprestigio, no cumplió. Pero el gobierno de Maru Campos no se anda por las ramas. Apenas la semana pasada se publicó que son 120 millones de pesos, y contando, los que ya se le descontaron por el atraso y detalles finales de la obra, que deberán ser reparados y resueltos cuanto antes, porque la torre será inaugurada oficialmente en septiembre, aun cuando ya funciona con gran parte del personal de la Secretaría de Seguridad Pública y su primer Centro de Mando (de cuatro en total), ya está activo.

(La plataforma) Centinela es la apuesta más grande de México en materia de paz y seguridad. Se gestó en medio de la polémica y la mujer que la concibió aguantó las críticas durante cuatro años y medio. Maru Campos guardó silencio y tuvo la firme convicción de que el resultado reivindicaría a Chihuahua entero y a su propio liderazgo. Hoy Centinela está viva y funcionando desde el estado más grande de México, teniendo y siendo una de las mejores prácticas nacionales, apegada a estándares del mundo mundial.

Hay datos duros

Centinela tiene más de 10 mil ojos electrónicos en todo Chihuahua. Han dividido el estado en 13 regiones, con centros de mando conectados a la plataforma Centinela que vive en la torre. Desde ahí se ve Chihuahua entero, pero van a ir más allá, conectando 20 mil cámaras ciudadanas adicionales, de quienes se quieran sumar voluntariamente, para hacer de Chihuahua el estado más vigilado y seguro de México.

Y nadie se escapa, porque existen ya arcos de seguridad que pueden ser colocados a lo largo de Chihuahua, que detectan placas del vehículo, rostros de los ocupantes y el número de serie de sus teléfonos celulares.

Centinela busca y encuentra, aun en los casos más tristes. El arranque de la justicia para el asesinato del pequeño Eithan, de añito y medio, fue gracias a Centinela. Los detectives de uno de sus cuatro centros de mando en la torre fueron los encargados de seguir la pista de los familiares que fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.

Solo en junio detuvieron a 164 personas (88% fuero común y 9% fuero federal); se aseguraron 19 vehículos, además de armas largas, cartuchos y varios kilos de droga.

Pero además, Centinela está rompiendo paradigmas políticos en México y Estados Unidos. Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, encabezó la Primera Reunión Binacional del Protocolo de Violencia Fronteriza en la Torre Centinela. Acudieron José Gardea, chief patrol agent; Samuel Cleves, de la Office of Field Operations, y Félix Herrera, del consulado de México en El Paso. También estuvieron presentes Armando Juárez, del CNI; Ramón Badillo, de la FGR; Hernán Pérez, de la AEI; Fernando Martínez, de la ANAM, y Zaira Carrasco, delegada del INM.

¿Será que en la próxima visita a Chihuahua, la presidenta Sheinbaum se dará una vuelta para conocer Centinela? ¿O el mismísimo Batman, cuarta región, –García Harfuch– podría aterrizar en el helipuerto cualquier día de estos? Sería un acto de congruencia ir a ver, con propios ojos, cómo una Centinela vigila México, desde Chihuahua.

Los otros datos de la alcaldía Alvaro Obregón

Yo dije: que la actuación de la alcaldía Álvaro Obregón fue cuestionada por los propietarios del inmueble, quienes denunciaron irregularidades durante la visita de verificación y la suspensión de actividades.

Ellos dicen: que la diligencia se realizó conforme a derecho, que no hubo arbitrariedad, que no se exhibieron documentos que acreditaran derechos sobre el inmueble y que tampoco existieron agresiones o actos de violencia.

La realidad: el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX admitió la demanda promovida por Black Pedregal y, tras revisar las documentales exhibidas —entre ellas el aviso de funcionamiento y el Certificado de Acreditación de Uso de Suelo por Derechos Adquiridos—, concedió la suspensión con efectos restitutorios y ordenó a la alcaldía de López Casarín levantar la suspensión de actividades del establecimiento en un plazo de 24 horas.