Hoy No Circula: ¿Qué autos no pueden salir mañana viernes 24 de julio?

Los vehículos con holograma 0, 00 y exento circulan con normalidad durante la operación regular del programa. (Fotoarte: El Financiero)

Si tienes automóvil y planeas salir este viernes 24 de julio, revisa antes si tu vehículo tiene alguna restricción. De acuerdo con la información del Gobierno de la Ciudad de México, el programa Hoy No Circula aplicará para determinados vehículos con engomado azul.

La medida estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México, por lo que los conductores deberán verificar el último dígito de su placa y el holograma de su automóvil.

Para este viernes, la restricción corresponde a los vehículos con engomado azul, es decir, aquellos cuyas placas terminan en 9 y 0, siempre que cuenten con holograma 1 o 2. También aplica para los autos foráneos.

La finalidad del programa es limitar la circulación de fuentes móviles y vehículos automotores para prevenir, minimizar y controlar las emisiones contaminantes, de acuerdo con el Gobierno de la CDMX.

¿Qué autos no circulan mañana viernes 24 de julio?

Este viernes 24 de julio no circulan los vehículos con:

Engomado azul .

. Placas con terminación 9 y 0 .

. Holograma 1 .

. Holograma 2 .

. Vehículos foráneos, dentro del horario de restricción.

La medida aplica de 5:00 a 22:00 horas. Fuera de ese horario, los vehículos que tienen restringida la circulación pueden transitar.

¿Qué autos sí circulan este viernes?

Los vehículos con holograma 0, 00 y exento circulan con normalidad durante la operación regular del programa.

También están exentos de manera permanente, entre otros, los vehículos eléctricos e híbridos de las categorías correspondientes, motocicletas, unidades para personas con discapacidad que cuenten con la acreditación respectiva y vehículos de emergencia, como ambulancias, bomberos y seguridad pública.

Además, pueden circular determinados vehículos de servicios, transporte escolar y de personal autorizados, así como unidades de carga que cuenten con la autorización correspondiente.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

La restricción opera en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios conurbados del Estado de México.

El incumplimiento puede derivar en una multa de 20 a 30 UMA y la remisión del vehículo al corralón, de acuerdo con la información proporcionada sobre el programa.