‘Rechinando’ de limpio para los narcos: ¿Quiénes son los lavadores de dinero profesionales del CJNG?

El Departamento del Tesoro de EU detalló cómo opera una de las redes de lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Centros comerciales, resorts, empresas fantasma y fraudes de tiempos compartidos son algunas de las formas en las que una red profesional de lavadores de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha “limpiado” decenas de millones de dólares por año desde al menos 2023, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU).

Al dar a conocer las recientes sanciones contra 50 personas y entidades mexicanas presuntamente vinculadas con el CJNG, las autorides estadounidenses detallaron información sobre la red de lavado de dinero que opera para el cártel “uno de los cárteles de la droga más grandes del mundo”.

“El CJNG requiere una sólida red de financieros, corredores de dinero y lavadores de dinero profesionales para administrar, procesar y devolver los fondos sucios de las diversas fuentes de ingresos del cártel a su liderazgo”, explicó el Departamento del Tesoro.

¿Cómo opera la red de lavado de dinero del CJNG?

Una de esas redes de blanqueadores de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación tiene su sede en Zapopan y Guadalajara, Jalisco, explicó el Departamento del Tesoro.

Esta red está compuesta por los siguientes individuos:

Salvador Israel Rodríguez Flores.

Jorge Villa Sánchez.

Adolfo Gabriel Medina Chavira.

Jorge Fernando Cruz Cabrera.

Julio César Castellanos Ceja.

Luis Mario Mendoza García .

Hugo Alejandro Sánchez Tamayo.

“En conjunto, estas personas coordinaron la recaudación de ganancias de estupefacientes en efectivo a granel de múltiples ciudades de los Estados Unidos, transfirieron los fondos a México a través de varios instrumentos financieros”, señaló la agencia estadounidense.

En última instancia, devolvieron el dinero a sus propietarios de cárteles, “alineando las arcas del cártel y enriqueciéndose tomando un porcentaje de los ingresos de la droga como una tarifa en el proceso”.

Mediante el uso de este esquema, esta red fue capaz de lavar decenas de millones de dólares por año desde al menos 2023.

El Departamento del Tesoro explicó cómo opera una de las redes de lavado de dinero del CJNG. (Departamento del Tesoro)

Un caso es el Gerardo Botello Rozalez, “El Cachas”, vinculado al centro de reclutamiento en el Rancho Izaguirre, quien figura propietario registrado de Bubux Baby ShoesS.A. deC.V. (Bubux), que pretende vender zapatos de bebé.

Otras empresas vinculadas a El Cachas o a sus familiares son:

Green Agropacific S.P.RPR . de R.LL . de C.V V , dedicada a cultivos de bebidas con sede en Nayarit, México

. . C.V , dedicada a cultivos de bebidas con sede en Nayarit, México Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama S.A. de C.V. es una empresa de seguridad privada con sede en Michoacán y Jalisco

es una empresa de seguridad privada con sede en Michoacán y Jalisco Rancho San Miguel Los Tres Hermanos S.P.RR. de R.LL. de C.VV., una empresa de tequila y agave con sede en Jalisco.

¿Quién es el empresario de Guadalajara que EU señaló por lavar dinero para el CJNG?

Jorge Zepeda Rodríguez (Zepeda), un empresario con sede en Guadalajara, es señalado por el Departamento del Tesoro como un lavador de dinero y un corredor de cocaína.

“Estuvo muy involucrado en las operaciones de tráfico de drogas de los gemelos Marcial Apolinar Díaz Robles y PedroMarcial Díaz Robles“, explicó.

De acuerdo con la informacón de la agencia estadounidense, “Zepeda pagó a los gemelos Díaz Robles millones de dólares por el acceso y las conexiones a varios puertos en México para promover sus propios intereses de tráfico de drogas”.

De esta forma habría contrabandeado cocaíana a los Estados Unidos y a nivel mundial.