¿CJNG sin líder? El sucesor de ‘El Mencho’ sigue sin aclararse dentro del cártel

Juan Carlos Valencia González, El 03, fue identificado por EU como el sucesor del Mencho, quien fue abatido el pasado 22 de febrero.

Estados Unidos ya puso nombre al posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes,’El Mencho’ pero dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el relevo de liderazgo no parece haberse definido.

Mientras las autoridades estadounidenses identificaron a Juan Carlos Valencia González, alias ‘El 03’, como el nuevo máximo dirigente de la organización criminal, los indicios sobre la estructura interna del grupo apuntan a un escenario más amplio, en el que varios mandos conservan influencia operativa y territorial.

La designación realizada por Washington contrasta con la ausencia de un pronunciamiento o señales claras de que el CJNG haya concentrado el mando en un solo perfil tras la muerte de ‘El Mencho’, ocurrida en febrero de 2026 durante un operativo del Ejército mexicano en Jalisco.

De acuerdo con un análisis de InSight Crime, la organización criminal mantiene una estructura jerárquica sustentada en liderazgos regionales que administran operaciones estratégicas y negocios ilícitos en distintos estados del país, lo que dificulta identificar un relevo inmediato y unificado del fundador del grupo.

La actualización más reciente de la Guía Antiterrorismo del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos (NCTC) señala que Juan Carlos Valencia González es el líder general del CJNG y que los mandos regionales operan bajo su dirección. El señalamiento se produjo varios meses después del fallecimiento de ‘El Mencho’.

¿Por qué EU nombró a ‘El 03′ como el líder principal del CJNG tras la muerte del ‘Mencho’?

Juan Carlos Valencia González, conocido como ‘El 03’, posee nacionalidad estadounidense y mexicana.

Es hijo de Armando Valencia Cornelio y de Rosalinda González Valencia, integrante de la familia vinculada a la estructura financiera del CJNG, además de hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes.

Las autoridades estadounidenses lo investigan desde 2007 y su presencia dentro del CJNG habría cobrado mayor relevancia tras la captura de Rubén Oseguera González, ‘El Menchito’, en 2015.

Diversos reportes lo ubican como coordinador del Grupo Élite o Fuerzas Especiales Mencho, uno de los principales brazos armados del grupo criminal.

En Estados Unidos enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico y delitos con armas de fuego, mientras que autoridades mexicanas lo han vinculado con operaciones criminales en diversas entidades del país.

¿Quiénes son los líderes que buscan el lugar del Mencho?

La muerte del fundador del CJNG abrió un escenario en el que otros mandos mantienen capacidad operativa dentro de la organización.

Entre ellos se encuentra Ricardo Ruiz Velasco, ‘Doble R’, identificado como uno de los principales responsables de las estructuras armadas del CJNG en Jalisco.

También figura Heraclio Guerrero Martínez, ‘Tío Lako’, señalado por su presunta participación en las operaciones de robo de combustible que el grupo ha desarrollado en los últimos años.

Otro de los perfiles relevantes es Gonzalo Mendoza Gaitán, ‘El Sapo’, vinculado con la logística para la adquisición de precursores químicos utilizados en la producción de metanfetamina.

Las investigaciones de InSight Crime indican que, pese a la designación estadounidense de ‘El 03’, el CJNG mantiene una estructura de poder distribuida entre distintos liderazgos regionales y, hasta ahora, no existe evidencia pública de que la organización haya definido oficialmente a un sucesor único de ‘El Mencho’.