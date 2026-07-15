FGR se dio cuenta casi un año después de que ‘El Jando’ era el piloto que secuestró al ‘Mayo’ Zambada

Omar García Harfuch remarcó que los criminales extraditados a EU son generadores de violencia que 'hacían daño' al país incluso desde las cárceles.

La Fiscalía General de la República (FGR) justificó la entrega de ‘El Jando’, piloto que llevó a Ismael ‘El Mayo’ Zambada a EU, al explicar que fue un año después de su expulsión que se encontraron “indicios” que lo ligaban al presunto secuestro del confundador del Cártel de Sinaloa.

‘El Jando’ y otros 25 narcos fueron extraditados a EU en agosto de 2025 con base en la Ley de Seguridad Nacional. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, puntualizó que este grupo de capos amenazaba a jueces y policías desde prisión.

“En junio de 2026, la actual titular de la FGR (Ernestina Godoy) y su equipo encontraron en las carpetas indicios en coincidencia de voz y huellas dactilares con el piloto que trasladó el 26 de junio de 2024 a Ismael ‘N’ y Joaquín ‘N’, de Culiacán, Sinaloa, a Nuevo México, en Estados Unidos", dijo la Fiscalía en un comunicado.

La dependencia remarcó que a pesar de que ‘El Jando’ ya está en manos de la justicia estadounidense, que podría buscar una condena de cadena perpetua para el delincuente, las investigaciones en México “no se extinguen”.

“La FGR conserva las grabaciones, peritajes, entrevistas y demás datos integrados en las carpetas de investigación y puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre ambos países”, apuntó.

¿Qué mentira dijo ‘El Jando’ a a Fiscalía General de la República?

‘El Mayo’ Zambada llegó a Estados Unidos en julio de 2024. En una carta, el confundador del Cártel de Sinaloa afirmó que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López ‘El Güero’, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, quien lo citó a una reunión en una finca a las afueras de Culiacán.

13 meses después, en agosto de 2025, Mauro Alberto Núñez Ojeda ‘El Jando’ fue detenido en Sinaloa, esto después de que un grupo atacó a elementos del Ejército y la Guardia Nacional en Jesús María, Culiacán.

“Al ser detenido y presentado ante la Fiscalía General de la República, este individuo se identificó con otro nombre. Las pruebas periciales llevadas a cabo posteriormente por la Fiscalía establecieron su verdadera identidad", apuntó.

‘El Jando’ fue catalogado como un miembro “de alto nivel” en el Cártel de Sinaloa y vinculado a proceso por “diversos delitos” no especificados por la Fiscalía. “En su momento, fue interrogado sobre su participación en la organización delictiva negando sus vínculos“.

Gabinete de Seguridad justifica expulsión de ‘El Jando’ de México

En la ‘mañanera’ del martes 14 de julio, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, remarcó que la expulsión de distintos grupos de narcotraficantes está justificada debido al peligro que representaban en México.

“Las personas que fueron enviadas hacían muchísimo más daño aquí que en ningún otro lado. Estamos hablando de personas que por años habían sido frenadas sus extradiciones, muchas veces cometiendo homicidios en más de 17 ocasiones a servidores públicos del Sistema Penitenciario; que habían amenazado a ministerios públicos; que habían amenazado a jueces o corrompido también otro tipo de funcionarios”, detalló.