Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 14 de julio: Síguela aquí en vivo

El Gabinete de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum participará en la mañanera de este martes 14 de julio desde Palacio Nacional.

Los funcionarios brindarán información sobre los índices delictivos de junio, periodo en el que se registró una significativa reducción en comparación con otros años.

A la par, podrían ser cuestionados respecto al caso de ‘El Mayo’ Zambada, como por qué las instituciones de seguridad decidieron entregar al piloto que llevó al capo mexicano a Estados Unidos, pese a la investigación por presunto secuestro.

Sigue la mañanera minuto a minuto a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 13 de julio?

En la conferencia matutina del día anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la pausa en la relación entre el exmandatario Andrés Manuel López Obrador y Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México.

Celebró que el azúcar mexicana volviera al mercado de Estados Unidos. Calificó esta medida como una buena noticia.

A la par, hizo un llamado a los partidos políticos y la sociedad para solidarizarse por las muertes de paisanos a manos del ICE en Estados Unidos. Insistió en que su gobierno apoyará las denuncias penales para esclarecer estos hechos.