Sheinbaum aclara ‘ley del hielo’ de AMLO a Ken Salazar: ‘Fue público que pausó relaciones con el embajador’

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia 'mañanera' de este lunes 13 de julio desde Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a las nuevas declaraciones de Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, quien detalló que tras la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, AMLO le aplicó la ‘ley del hielo’ debido a que no contestó sus llamadas.

Al respecto, la mandataria reconoció que tras los hechos hubo una ‘pausa’ del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con la embajada estadounidense.

En tanto, actualmente el exembajador es cuestionado luego de que el FBI donó el avión en el que ‘El Mayo’ llegó a Estados Unidos y presumió que el operativo fue suyo.

¿Qué dijo Sheinbaum tras las nuevas declaraciones del exembajador Ken Salazar?

Al ser cuestionada sobre la ‘ley del hielo’ que AMLO le aplicó al exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, la presidenta Sheinbaum aseguró que fue pública dicha pausa en las relaciones tras la captura de ‘El Mayo’ Zambada.

“Fue público que se puso en pausa la relación con el embajador por la posible injerencia de Estados Unidos. No es si estamos o no conformes sino lo que él dice (el exembajador)”, aseguró la mandataria.

Sheinbaum reconoció que son “interesantes” las nuevas declaraciones de Ken Salazar y destacó también las menciones a Rubén Rocha Moya y a Andrés Manuel López Obrador.

“Hay varias cuestiones interesantes en la entrevista, él dice que no tenía ningún indicio de que el gobernador de Sinaloa estuviera involucrado con el crimen organizado”, dijo.

México denunciará penalmente muerte de migrantes mexicanos en EU

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este lunes se presentará la denuncia penal por la muerte de migrantes mexicanos en Estados Unidos.

“Hago un llamado a todos los partidos y a la sociedad a ser solidarios con nuestros hermanos en Estados Unidos. No creo que a nadie le parezca bien esta situación”, apuntó.

El llamado incluye a que los partidos políticos, y todos quienes estén interesados, a presentar solicitudes de información y el rechazo a la muerte de mexicanos.

Será la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la encargada de formalizar la denuncia penal tras la muerte de Lorenzo Salgado bajo custodia del ICE.

‘Es una muy buena noticia’: Sheinbaum celebra regreso del azúcar mexicana a EU

Sheinbaum celebró el regreso del azúcar mexicana a Estados Unidos y aseguró que se trata de una buena noticia para dicha industria.

“Hubo mucha producción de azúcar en México que no tenía salida. Es un trabajo integral con Estados Unidos y es una muy buena noticia para la industria del azúcar que se recupera la cuota de exportación del azúcar mexicana, para este ciclo y para el próximo”, agregó.

El azúcar mexicana en EU volverá a ganar terreno durante el ciclo 2026-2027, luego de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) incrementó su estimación de importaciones provenientes de México.

Dicha decisión ocurre tras meses de negociaciones entre ambos gobiernos y abre la puerta a una recuperación de las exportaciones mexicanas.

Costo de la canasta básica: En este supermercado de CDMX es más barata

En la Ciudad de México está uno de los supermercados que venden más barata la canasta básica cuyo costo promedio se mantiene en 910 pesos.

Se trata de Mega Soriana San Jerónimo, alcaldía Álvaro Obregón, vende los productos en 800.80 pesos. Otros supermercados con precios bajos son:

Bodega Aurrera Morelia este, en Morelia, Michoacán, vende la canasta básica en 788.50 pesos.

Soriana Híper Coss , en Saltillo, Coahuila, ofrece la canasta en 826.40.

, en Saltillo, Coahuila, ofrece la canasta en 826.40. La Comer el Olivar, en Álvaro Obregón, CDMX, vende la canasta en 862.20.

La Comer, en Morelia, ofrece la canasta básica en 891.20 pesos.

Precios del diésel: Estas son las estaciones donde lo venden a menos de 27 pesos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que en las siguientes gasolineras se vende el litro de diésel a menos de 27 pesos: