Prohibir es fácil: educar es el desafío

Cada vez que una sociedad enfrenta un fenómeno que preocupa —la violencia, las drogas, el acoso escolar o, más recientemente, la narcocultura— surge casi de inmediato la misma propuesta: prohibir. Prohibir canciones, series, videos, espectáculos o contenidos digitales. Es una reacción comprensible, pero insuficiente.

Prohibir es una decisión rápida. Educar requiere tiempo, constancia y compromiso.

La discusión sobre la narcocultura no debería centrarse únicamente en lo que los jóvenes ven o escuchan, sino en la manera en que aprenden a interpretar esos mensajes. Porque el problema no es que exista un corrido, una serie o un video. El problema aparece cuando ese contenido se convierte en un modelo aspiracional y nadie está ahí para cuestionarlo.

Vivimos en una época en la que cualquier adolescente puede acceder, desde un teléfono móvil, a miles de contenidos en cuestión de segundos. Pensar que podremos eliminar por decreto todo aquello que consideramos dañino es desconocer la realidad del mundo digital. Siempre aparecerá una nueva plataforma, una nueva aplicación o un nuevo formato.

Por eso, la pregunta no debería ser qué vamos a prohibir, sino qué estamos enseñando.

Educar sin prohibir no significa renunciar a la autoridad ni permitir que todo sea válido. Significa entender que los límites son más efectivos cuando van acompañados de razones. Un joven que comprende por qué un contenido romantiza la violencia tiene más herramientas para tomar decisiones que aquel a quien simplemente se le dice: «No lo veas».

La historia demuestra que la censura rara vez cambia las convicciones. En ocasiones, incluso despierta más curiosidad. En cambio, la educación desarrolla algo mucho más poderoso: el criterio. Y el criterio acompaña a las personas incluso cuando no hay padres, maestros o autoridades observándolas.

Ayudemos a nuestros hijos a descubrir por sí mismos las consecuencias de aquello que consumen todos los días. No podremos controlar cada pantalla ni cada algoritmo. Tampoco podremos decidir todas las conversaciones que tendrán fuera de casa. Pero sí podemos ayudarles a construir una brújula ética que los acompañe cuando nadie más esté presente.

Frente a la narcocultura, la respuesta más eficaz no es formar jóvenes obedientes, sino ciudadanos capaces de pensar, cuestionar y decidir con libertad.

Porque una prohibición dura mientras existe quien la vigila. La educación permanece toda la vida.