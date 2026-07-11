Así operó el FBI para detener al ‘Mayo’ Zambada: Estas son las pistas de la investigación de la FGR

Ismael 'El Mayo' Zambada fue detenido El el 25 de julio de 2024 en EU, luego de que un avión con la identidad alterada despegó desde Sinaloa.

A dos años de la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, México aún tiene dudas sobre cómo se llevó a cabo y si se trató de una operación del FBI en suelo mexicano, que habría sido negada en su momento por el entonces embajador de EU, Ken Salazar.

Tras la publicación de una nota sobre el avión que trasladó al ‘Mayo’ Zambada, fundador y líder del Cártel de Sinaloa, a EU y ante las preguntas de la prensa, la Fiscalía General de la República (FGR) ofreció una conferencia para detallar lo que revelan las investigaciones sobre el secuestro de Ismael Zambada García.

Según los datos oficiales, el 25 de julio de 2024, un avión con la identidad alterada despegó desde una pista clandestina en Sinaloa. A bordo iban Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López.

Ismael 'El Mayo' Zambada fue detenido en julio de 2024 en compañía de uno de los hijos del 'Chapo' Guzmán. (Foto: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO) (Presidencia)

Casi dos años después, la FGR emitió un comunicado que sacude la relación entre México y Estados Unidos: el FBI habría reconocido, según un reportaje del periodista Luis Chaparro, que esa operación fue suya.

El problema es que el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo públicamente que su gobierno no participó en esa operación. Agregó que fue una operación entre cárteles.

Si el FBI admitió lo contrario, alguien mintió. Y eso, según la FGR, no es un detalle menor: sería una violación al principio básico de la buena fe entre países, el acuerdo implícito de que los gobiernos no se mienten entre sí en sus relaciones diplomáticas.

¿Qué dice la FGR sobre cómo operó el FBI para sacar a ‘El Mayo’ de México?

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el reportaje del periodista Luis Chaparro revela detalles del operativo que hasta ahora no habían sido confirmados públicamente.

Según esa investigación periodística, citada por la FGR, el FBI colaboró con Joaquín Guzmán López, quien fue el principal autor material de la operación. Es decir, unos de los hijos del ‘Chapo’ Guzmán engañó o convenció a ‘El Mayo’ Zambada para reunirse y terminó por entregarlo a agentes estadounidenses.

El avión en el que trasladaron al ‘Mayo’ Zambada era un modelo de los años 70, que habría sido modificado de forma significativa: pintura nueva, sistema de luces alterado, motor cambiado, tanques de combustible modificados. Lo más importante: el número de serie de la aeronave fue alterado para que no pudiera ser identificado, mientras que el plan de vuelo también fue falsificado.

Durante la conferencia, la FGR confirmó que envió personal a inspeccionar el avión en agosto de 2024, primero en las oficinas del FBI en El Paso, Texas, y después en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México.

El resultado de esa diligencia fue frustrante: no les permitieron hacer la inspección como corresponde a una investigación de este tipo, les impidieron tomar fotografías y el FBI no proporcionó los datos del piloto del ‘Mayo’ Zambada. Solo informó que el piloto había pedido ser deportado de inmediato a México.

La FGR también señala que las autoridades estadounidenses dieron, en distintas ocasiones, datos falsos o imprecisos sobre la identificación del avión.

Ismael 'El Mayo' Zambada está bajo proceso en una corte de Estados Unidos. (Cuartoscuro)

¿Qué pruebas tiene México sobre el secuestro de ‘El Mayo’?

A pesar de las trabas, la investigación mexicana avanzó. Según la FGR, ya se identificó el lugar exacto donde se realizó la reunión en la que ‘El Mayo’ fue privado de su libertad, junto con dos de sus escoltas que permanecen como desaparecidos, y donde presuntamente fue lesionado Héctor Melesio Cuén, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien murió después.

También identificaron la pista clandestina desde donde despegó el avión. Y algo más: la agencia de navegación aérea mexicana, Seneam, entregó el audio de la comunicación entre el piloto del avión y la torre de control del aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el momento en que solicitó el código transponder —una especie de identificación electrónica— para cruzar a Estados Unidos.

Con ese audio y análisis periciales, la FGR logró identificar al piloto del ‘Mayo’ Zambada quien fue detenido en México y ‘expulsado’ a Estados Unidos como parte de la entrega de capos del narco a EU.

La FGR también señala que ‘El Mayo’ Zambada firmó una declaración jurada ante un notario público en Texas, en la que narró los hechos ocurridos el día de su detención, siguiendo el procedimiento legal de ese estado.

¿Qué tan grave sería que el FBI haya operado en México sin permiso?

Para explicarlo en términos simples: imagina que la policía de otro país entra a tu casa, se lleva a alguien y luego dice que no estuvo ahí. Eso, a escala de países, es lo que la FGR plantea que ocurrió.

De confirmarse la participación del FBI en la operación contra ‘El Mayo’, la Fiscalía General de la República identifica tres problemas graves. El primero es una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, porque ningún país puede operar con sus agentes en territorio de otro sin autorización. El segundo es lo que la FGR llama un “pacto al margen de la ley”, es decir, un acuerdo que no siguió los canales legales establecidos entre ambos países. El tercero, y quizás el más delicado diplomáticamente, es que el embajador Ken Salazar habría mentido al negar la participación de su gobierno.

La FGR ya tomó medidas: solicitó formalmente al gobierno de Estados Unidos, a través de los mecanismos legales de cooperación entre países, que proporcione información sobre todo lo ocurrido.

La FGR ofreció una conferencia para informar sobre los avances en la investigación acerca del secuestro de Ismael 'El Mayo' Zambada. (FGR)

¿Qué pasó con la solicitud de extradición de ‘El Mayo’ que hizo México?

Además, México presentó una solicitud de extradición de Ismael ‘El Mayo’ Zambada basada en tres causas penales por delincuencia organizada y delitos contra la salud cometidos en territorio mexicano. En términos simples: México pide formalmente que EU regrese al líder del Cártel de Sinaloa para que sea juzgado aquí.

La respuesta del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue un no. El argumento: ‘El Mayo’ ya está bajo proceso en una corte de distrito estadounidense y eso impide atender la solicitud mexicana.

En México, Ismael Zambada García tiene 32 investigaciones abiertas, con órdenes de aprehensión vigentes.

¿En qué punto está la investigación de la FGR?

Desde que ocurrieron los hechos el 25 de julio de 2024, la FGR abrió siete carpetas de investigación relacionadas con este caso. Los delitos que se investigan incluyen el homicidio de Héctor Melesio Cuén, el secuestro de ‘El Mayo’, la desaparición de dos de sus escoltas y posibles irregularidades de autoridades mexicanas, como la alteración de escenas del crimen.

En total, la investigación suma 153 entrevistas, mil 288 informes y 124 dictámenes periciales en distintas especialidades.

La FGR advierte que, de acreditarse la participación de agencias extranjeras, podría establecerse responsabilidad penal contra las personas involucradas. En ese contexto, las investigaciones, señala la Fiscalía, continúan.