Noruega vs. Inglaterra HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de cuartos de final del Mundial EN VIVO?

El vencedor del Noruega vs. Inglaterra asegurará su lugar en las semifinales. (Foto: Fotoarte: El Financiero / Shutterstock / Xinhua)

Luego de que Francia se convirtió en la primera semifinalista del Mundial 2026, llegó el turno del duelo entre Noruega e Inglaterra por un boleto entre los cuatro mejores del torneo. La selección escandinava afronta el partido más importante de su historia, mientras que los ingleses buscan mantenerse en la pelea por el campeonato.

Inglaterra avanzó a esta instancia después de derrotar 3-2 a México en el Estadio Ciudad de México, resultado con el que el Tri puso fin a su participación como anfitrión del torneo. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel superó un partido exigente para instalarse en los cuartos de final.

Del otro lado aparece Noruega, que nunca había llegado a esta ronda de una Copa del Mundo. La selección nórdica mantiene vivo el sueño de conquistar su primer título y pretende extender una campaña histórica con otro resultado que marque un antes y un después para el futbol del país.

Haaland pelea por el título de goleo del Mundial 2026 (Foto: EFE).

Noruega vs. Inglaterra HOY: ¿A qué hora ver el partido del Mundial 2026?

Noruega e Inglaterra disputan los cuartos de final del Mundial 2026 este sábado11 de julio en el Estadio Miami. El ganador avanzará a las semifinales, donde enfrentará al vencedor de la serie entre Argentina, Egipto, Colombia y Suiza.

Fecha: Sábado 11 de julio del 2026

Sábado 11 de julio del 2026 Sede: Estadio Miami

Estadio Miami Hora: 15:00 horas (tiempo del centro de México)

Será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo, aunque ya se midieron en 12 ocasiones anteriores y la más reciente fue un amistoso en 2014.

¿Dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026 EN VIVO? Canales y transmisión del Noruega vs. Inglaterra

Los aficionados en México podrán seguir el partido entre Noruega e Inglaterra mediante distintas opciones de transmisión.

Canal 5

TUDN

ViX

Además, puedes seguir la cobertura minuto a minuto en nuestro sitio web El Financiero Deportes, en donde también encontrarás todas las actualizaciones del partido de Argentina vs. Suiza que se disputa este sábado.

Inglaterra llega a los cuartos del final del Mundial 2026 luego de vencer a México. (Foto: EFE) (TOLGA AKMEN/EFE)

¿Cómo llega Inglaterra al partido vs. Noruega?

Inglaterra terminó como líder del Grupo L por delante de Croacia, Ghana y Panamá. En la fase de eliminación directa consiguió dos victorias para instalarse entre los ocho mejores equipos del Mundial.

En los octavos de final derrotó 2-1 a la República Democrática del Congo después de remontar el marcador gracias a dos anotaciones de Harry Kane en la parte final del encuentro.

Más adelante enfrentó a México en el Estadio Ciudad de México. The Three Lions vencieron 3-2 con un doblete de Jude Bellingham y conservaron la ventaja durante buena parte del segundo tiempo con diez jugadores.

El conjunto inglés disputa los cuartos de final por undécima ocasión. Además, es la selección con más presencias en esta instancia entre los equipos que continúan en competencia. Inglaterra levantó el título en 1966 y alcanzó las semifinales en 1990 y 2018. Hace cuatro años quedó eliminada en cuartos de final frente a Francia y ahora intentará regresar a la antesala de la final.

También habrá varios reencuentros entre futbolistas que comparten vestidor o rivalidad en la Premier League. Erling Haaland tendrá enfrente a Nico O’Reilly, Marc Guehi y John Stones, mientras Martin Ødegaard coincidirá con Declan Rice y Bukayo Saka.

¿Cómo llega Noruega al partido vs. Inglaterra?

Noruega protagoniza una de las grandes historias del Mundial 2026. Es la única selección debutante en los cuartos de final y nunca antes había alcanzado esta fase de la competencia.

El equipo dirigido por Ståle Solbakken terminó segundo del Grupo I, solo por detrás de Francia. Después inició una racha de triunfos en la fase de eliminación directa que le permitió escribir páginas inéditas para el futbol noruego.

En los octavos de final venció a Costa de Marfil con un gol de Erling Haaland en el último minuto. Después eliminó 2-1 a Brasil gracias a un doblete del delantero, resultado que colocó a la selección nórdica entre las ocho mejores del torneo.

Haaland suma siete goles en cuatro partidos y comparte el liderato de la carrera por la Bota de Oro junto con Kylian Mbappé y Lionel Messi.

Antes del encuentro, el atacante destacó el significado especial del compromiso por sus vínculos con Inglaterra: “Es un partido especial. Es súper especial porque nací en Inglaterra y juego allí. También juegas contra compañeros de equipo, así que es un partido particular y va a ser bonito”.

El delantero también recordó la magnitud del triunfo frente a Brasil: “Jugar contra Brasil fue una especie de locura para nosotros, y ganarles para luego ir y jugar contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial, en Estados Unidos, es bastante especial”.

Posibles alineaciones del Noruega vs. Inglaterra