Haaland relata por qué ignoró un mensaje de Tom Holland, el actor de ‘Spider-Man’: ‘No sabía quién era’

Haaland aseguró que la curiosa anécdota con el actor de Spider-Man ocurrió cuando estaba en el Gran Premio de la F1 en Mónaco. (Fotografía. Xinhua, EFE)

Se le da bien eliminar a Brasil del Mundial 2026, pero no le preguntes sobre películas de Marvel porque no te sabrá responder. Recientemente, se reveló una curiosa anécdota del goleador noruego Erling Haaland fuera de las canchas al señalar que ignoró una invitación a cenar del actor Tom Holland, protagonista de las películas de Spider-Man, porque no reconoció su nombre cuando recibió el mensaje.

El delantero de Noruega contó la historia durante una entrevista en el programa A Laget, donde explicó que el encuentro pudo ocurrir durante el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, aunque nunca respondió el mensaje porque pensó que se trataba de un desconocido.

Haaland Con sus 7 goles con Noruega, Haaland es de los máximos goleadores en el Mundial 2026. (Fotografía. Xinhua)

¿Por qué Erling Haaland ignoró a Tom Holland?

Durante la entrevista, Haaland relató que recibió un mensaje directo mientras se encontraba en Mónaco, aunque en ese momento no imaginó que provenía de una de las estrellas más reconocidas de Hollywood.

“Esto es un poco... un poco vergonzoso, la verdad. Estábamos en Mónaco por lo de la Fórmula 1, ¿verdad? Entonces recibí un mensaje. Pero no veo muchas películas. No tengo idea de quién es la gente ni nada de eso”, comentó.

El atacante explicó que Tom Holland lo invitó a cenar, pero decidió no contestar porque no sabía quién era la persona que le escribía.

“Recibí un mensaje de él. Me preguntó: ‘¿Podemos salir a cenar?’. Pero yo ya estaba sentado comiendo, así que ni me molesté en responder. Pensé que era un desconocido. No sabía quién era, así que no quise responderle. Así que nunca obtuvo una respuesta”.

Cuando el conductor le recordó que se trataba del actor que interpreta a Spider-Man, Haaland reconoció entre risas que probablemente ahora tendrá que escribirle.

“Creo que ahora tendré que mandarle un mensaje, porque él lo mencionó. La verdad es que lo había olvidado por completo”, resaltó.

La confesión provocó las bromas de los conductores del programa, quienes calificaron la situación como “vergonzosa”, comentario que el futbolista respondió con humor.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Spider-Man?

La anécdota volvió a viralizarse justo cuando Tom Holland prepara el estreno de una nueva película del superhéroe de Marvel. El actor regresará como Peter Parker en Spider-Man: Brand New Day, cinta dirigida por Destin Daniel Cretton que llegará a los cines el 31 de julio de 2026.

La historia se desarrolla cuatro años después de Spider-Man: No Way Home y mostrará una nueva etapa en la vida del joven héroe, quien intenta reconstruir su vida después de que el mundo olvidó su identidad.

Además de Holland, el reparto confirmado incluye a su nueva esposa Zendaya, a Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Sadie Sink y Michael Mando.

¿Cómo le ha ido a Haaland con Noruega en el Mundial 2026?

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, encabeza la histórica participación de Noruega en el Mundial 2026, torneo al que la selección regresó después de 28 años de ausencia.

El conjunto dirigido por Ståle Solbakken superó la fase de grupos tras vencer a Irak y Senegal, aunque cayó ante Francia, actual semifinalista que enfrentará a España.

En los octavos de final dio una de las mayores sorpresas del torneo al eliminar a Brasil con una victoria de 2-1, partido en el que Haaland marcó los dos goles de su equipo.

Gracias a ese rendimiento, el atacante llegó a los cuartos de final como uno de los máximos goleadores de la Copa del Mundo, junto a Lionel Messi y Kylian Mbappé. Además, es el máximo referente de una Noruega que busca firmar la mejor actuación de su historia en un Mundial cuando enfrente a Inglaterra.