Así es Fonda 4 vientos, donde comen ‘Memo’ Ochoa, Sheinbaum y AMLO: ‘La mejor cecina, suculenta’

Fonda 4 vientos es famosa por su cecina y frecuentada por comensales como Memo Ochoa y AMLO. (Fotos: Cuartoscuro.com / fonda107.com).

Las penas con cecina son buenas y eso lo sabe bien Guillermo Ochoa. Luego de que tuvo una triste despedida de la Selección Mexicana tras la derrota 3-2 ante Inglaterra, el portero fue ovacionado por comensales y trabajadores de la famosa Fonda 4 vientos.

“¡Memo, Memo, Memo", corearon en el restaurante de barbacoa y otros antojitos en Alpuyeca, Morelos. Todos los presentes se levantaron de sus asientos para aplaudirlo, mientras él sonreía y agradecía.

Memo Ochoa sabe de clásicos, así que además de ser un aficionado de las tortas Don Polo (negocio de su familia en CDMX), también comió en uno de los lugares más emblemáticos para los viajeros a Acapulco, donde sus adeptos dicen que tienen la cecina más rica del mundo.

Fonda 4 Vientos es conocida entre quienes van camino Acapulco. (Foto: Instagram @yosoy8a).

Memo Ochoa fue celebrado en la Fonda 4 Vientos. (Foto: Instagram @yosoy8a).

¿Dónde la Fonda 4 vientos, visitada por ‘Memo’ Ochoa y Sheinbaum?

El establecimiento tiene más de medio siglo de historia en el kilómetro 107 de la autopista México-Acapulco, está justo después de la caseta de Alpuyeca.

De acuerdo con su sitio oficial, en sus inicios se llamaba Cuatro Vientos, pero se volvió tan popular que otros negocios cercanos se promocionaron con el mismo nombre para atraer clientes, por lo cual se rebautizaron como Fonda 107, con la referencia al kilómetro exacto en el que se encuentran.

Fonda Cuatro Vientos es famosa por su cecina y su requesón. (fonda107.com).

“Los que ya nos conocen tienen grandes recuerdos e historias de los viajes que realizaron hacia las playas de Guerrero”, destacan en su página.

Por las bancas azules de este comedor han pasado todo tipo de comensales, incluso la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en julio de 2024 pasó a echar taco y les agradeció en Facebook: “Gracias a La Auténtica Fonda 4 Vientos en Morelos, tienen muy buen sazón”.

Ha ido varias veces el expresidente Andrés Manuel López Obrador, un conocido aficionado a la comida mexicana, quien en febrero de 2021 reseñó en Facebook: “Pasamos a comer como siempre a 4 vientos, la mejor cecina, suculenta comida. Esta fonda, gran restaurante, con tanta tradición, buena comida regional, da mucho trabajo (...) No nos quisieron cobrar, pero sí vamos a cooperar con algo”.

También han comido ahí Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos; el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco; la banda Cuisillos y hasta el empresario Fernando Reina, expareja de Galilea Montijo.

¿Cuánto cuesta comer en Fonda 4 vientos?

En su menú ofrecen todo tipo de antojitos para llenarle la barriga a los viajeros de la carretera a un precio accesible.

La especialidad del restaurante es la cecina (como digno representante de la comida morelense) y destaca por sus productos hechos en casa: queso fresco, crema, longaniza y su famoso requesón, además de sus tortillas son hechas a mano.

Sheinbaum y AMLO en la Fonda 4 Vientos. (Foto: Facebook Claudia Sheinbaum).

Un cheque promedio va de 300 a 500 pesos por persona, con precios como:

Chilaquiles: de $70 a $124.

Variedad de huevos (rancheros, a la mexicana, con jamón, longaniza o frijoles): $54 a $70.

Sopes (con queso y salsa, frijoles o longaniza): $125 a $135.

Sopas de fideo o arroz (solo o con huevo): $52 a $106.

Carnes como cecina, carne enchilada o longaniza: $185 a $255.

Guisados como carne de puerco en salsa verde, pancita, chiles rellenos con queso, codorniz al mojo de ajo o barbacoa de res en salsa roja: $130 a $175.

Para beber, hay refrescos como el famoso Yoli (típico de Guerrero), Boing!, agua de coco, café con leche y jugos; así como postres sencillos: arroz con leche, tamal de elote, dulce de calabaza, helado o flan (de $45 a $85).