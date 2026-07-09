Detienen a presunto implicado en desaparición de 3 adolescentes en Guadalajara; fingió ser conductor de app

Los tres adolescentes que desaparecieron tras su ceremonia de graduación de la secundaria 113, en Guadalajara, fueron regresados a sus familias, presuntamente por sus captores. A nueve días de su ausencia, la Fiscalía de Jalisco confirmó su aparición este jueves y dio por concluido el tema, aunque anunció que continuará con la investigación.

Las autoridades informaron que un hombre fue detenido por su probable participación en los hechos, al ser identificado como el conductor del vehículo que simuló como de plataforma, en el que presuntamente se les trasladado a su cautiverio a Justin Henrique, de 15 años; Jordan Isaac, de 14, y Cristopher Alfredo, de 13.

La vicefiscal de Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, informó que el detenido no ha identificado el sitio al que los llevó, y solo expuso que el automóvil habría operado de manera irregular.

Trujillo Cuevas confirmó también la localización con vida de Flor Yoselin, de 18 años; Elvira Monserrat, de 14, y José Israel, de 17, quienes fueron encontrados en buen estado de salud en el domicilio de familiares en Puerto Vallarta. Los jóvenes desaparecieron el 25 de junio cuando se dirigían a una graduación en la localidad El Zancudo, en ese municipio.

La abuela de uno de los chicos reconoció que los llevaron a su casa en un carro particular.

Fiscalía mantiene abierta la línea de investigación por reclutamiento forzado

La vicefiscal también descarta, hasta el momento, que los casos de Guadalajara y Puerto Vallarta tengan relación entre sí o que estén vinculados con el mismo grupo criminal, y explicó que se mantienen abiertas diversas líneas de investigación, entre ellas un posible reclutamiento forzado.

“En el caso de Puerto Vallarta, las personas liberadas no aceptan de manera plena y total que fue un reclutamiento, pero la línea de investigación ya la tenemos en la carpeta. Nosotros estamos obligados a continuar con la investigación para acreditar, obviamente, el hecho delictivo.”, indicó.

Agregó que se puso a disposición del Ministerio Público a los muchachos que desaparecieron en Guadalajara para obtener información que permita esclarecer los hechos.

“No encontramos hasta el momento ningún punto de coincidencia en cuanto a la liberación y en cuanto a, pues, la mecánica que vivieron las tres personas de Puerto Vallarta, que también ya están localizadas con vida, y estos tres adolescentes. Se considera que son asuntos muy distintos y que no convergieron o no se les atribuye, pues, al mismo al mismo grupo criminal porque la mecánica geográfica es muy diferente”.

Advierten que crimen organizado capta a menores cada vez más jóvenes

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, advirtió que no existen denuncias ni carpetas de investigación que confirmen de un señuelo que apunta a una adolescente que hubiese enganchado con engaños a menores en centros comerciales, y que las investigaciones si han identificado casos de reclutamiento de adolescentes por el crimen organizado mediante amigos o familiares cercanos.

Puso como ejemplo a quienes previamente ya fueron captados por el crimen organizado, y han regresado, como muestra de que sí se puede volver, “de ahí la importancia de lo que mencionábamos, de que estén los papás atentos con las amistades que frecuentan sus hijos, e incluso con algunos familiares que pudieran tener de repente algunas conductas inusuales con sus hijos.

Reconoció que, tras convencerlos de sumarse, los citan en plazas comerciales, parques, restaurantes e incluso tiendas de conveniencia, y no solo en las centrales camioneras, como ha estado ocurriendo desde 2024, “para evitar que pudieran ser víctimas de reclutamiento forzado, dado que ya está bajando el campo de edades de los jóvenes reclutados hacia menores de 13, 14, 15 o 16 años, cuando anteriormente eran jóvenes de 18 o 19 años”.