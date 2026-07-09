Feminicidio de Rosaura en Hidalgo: Dan 172 años de prisión a expolicía por el asesinato de su expareja

También se le ordenó el pago correspondiente por concepto de reparación integral del daño en favor de las víctimas indirectas. (Foto: Procuraduría de Hidalgo)

Marco Antonio “N”, exelemento de la Policía Municipal, fue sentenciado a pasar más de 170 años en prisión por el feminicio de su expareja Rosaura en febrero de 2025.

Personal ministerial adscrito a la Fiscalía de Delitos de Género y Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) obtuvo una sentencia condenatoria de 172 años de prisión contra Marco Antonio “N” tras ser encontrado penalmente responsable de dos delitos de feminicidio, un homicidio doloso calificado y dos homicidios dolosos calificados en grado de tentativa, por hechos ocurridos en la comunidad de Azoyatla, municipio de Mineral de la Reforma.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, el ataque ocurrió el 5 de febrero de 2025, cuando el ahora sentenciado agredió con un objeto punzocortante a cinco integrantes de una familia.

Como resultado del ataque, la expareja de Marco Antonio “N”, Rosaura; la madre de esta, y uno de sus hermanos fallecieron. En tanto, el padre de la joven y otro de sus hermanos sobrevivieron con diversas lesiones.

Durante el proceso penal, agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía de Delitos de Género y Trata de Personas presentaron un sólido caudal probatorio que incluyó 36 testimonios, así como pruebas documentales, periciales y fotográficas, con las que acreditaron la responsabilidad del acusado.

Dan 172 años de prisión a expareja de Rosaura por su feminicidio

Tras desahogarse todas las etapas del juicio oral, el Tribunal emitió un fallo condenatorio y, durante la audiencia de individualización de sanciones celebrada este 9 de julio, determinó imponer una pena de 172 años de prisión, además de ordenar el pago correspondiente por concepto de reparación integral del daño en favor de las víctimas indirectas.

El caso generó una fuerte conmoción social en Hidalgo, debido a que familiares y personas cercanas a Rosaura señalaron que la joven había denunciado previamente presuntos actos de acoso por parte del entonces policía municipal, quien, según esas versiones, continuó hostigándola antes de cometer el ataque en el que murieron tres integrantes de la familia.