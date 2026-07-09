INE da la bienvenida a nuevos partidos políticos: ¿Quiénes representan a Somos México y PAZ?

El Consejo General del INE dio la bienvenida a Somos México y PAZ. Los nuevos partidos participaron en una sesión virtual encabezada por Guadalupe Taddei.

Los nuevos partidos políticos nacionales Somos México y PAZ participaron por primera vez en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), donde sus representantes propietarios y suplentes rindieron protesta durante la sesión celebrada este jueves 9 de julio.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, tomó protesta a Emilio Álvarez Icaza y Marco Antonio Baños Martínez, representantes propietario y suplente de Somos México, así como a Ernesto Guerra Mota e Iván Nájera Guzmán, quienes representarán al Partido PAZ.

Con este acto, ambas fuerzas políticas inauguraron formalmente su participación en el máximo órgano electoral, luego de obtener su registro nacional el pasado 1 de julio.

La toma de protesta se realizó de manera virtual, un hecho inédito en la historia reciente del organismo electoral, debido a que el instituto mantiene un esquema de trabajo a distancia desde el 1 de junio y hasta el 12 de julio, tras ceder temporalmente su estacionamiento a los organizadores del Mundial de Futbol de 2026.

Durante la ceremonia, Taddei preguntó a los nuevos representantes si protestaban guardar y hacer guardar la Constitución, cumplir con las leyes electorales y desempeñar de manera leal la función encomendada. Tras la respuesta afirmativa de los cuatro funcionarios partidistas, la presidenta del INE les dio la bienvenida.

“Este Consejo General confía que, en el desempeño de esta importante encomienda, ustedes se apegarán a los principios rectores de la función electoral y contribuirán al fortalecimiento y consolidación del sistema democrático de nuestro país”, expresó.

Emilio Álvarez Icaza pide llamar al partido por su nombre completo

En su primera participación como representante de Somos México, Emilio Álvarez Icaza solicitó a la autoridad electoral y a los integrantes del Consejo General referirse al partido con su nombre completo y no únicamente como “Somos”.

La petición surgió luego de que, durante la sesión, tanto la secretaria ejecutiva del INE como Guadalupe Taddei utilizaran una versión abreviada del nombre del instituto político.

“El pasado 25 de manera unánime aprobaron el registro de Somos México y en la resolución piden el cambio del nombre, el emblema y el color; eso ya está en el Tribunal. En tanto eso no suceda, recibimos una notificación con un nombre provisional que dice Somos México”, explicó.

Taddei tomó nota de la solicitud y preguntó al resto de las fuerzas políticas si deseaban que se utilizara la denominación completa de sus partidos, aunque ningún otro representante hizo una petición similar.

¿Quiénes representarán a Somos México y PAZ?

Los cuatro personajes ya habían participado anteriormente en el Consejo General del INE o del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE).

Guerra Mota fue representante del extinto Partido Encuentro Solidario (PES), mientras que Álvarez Icaza fungió como representante legislativo del PRD y Baños se desempeñó como consejero electoral.

Con la incorporación de Somos México y PAZ, ambos partidos comenzarán a participar de manera formal en las deliberaciones y decisiones del Consejo General del INE rumbo a los próximos procesos electorales.