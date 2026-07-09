⁠Julieta Venegas se defiende por polémica de ‘La niña futbolista’: ‘Yo no cobré nada, lo hice de corazón’

Julieta Venegas habló sobre la controversia que rodeó a La niña futbolista y rechazó que recibió un pago millonario por participar en el proyecto. La cantautora aseguró que aceptó la invitación sin cobrar.

En entrevista con Javier Paniagua, la intérprete fijó por primera vez su postura. “Yo no cobré nada por esa canción... no les voy a cobrar“, afirmó y añadió que aceptó la colaboración sin fines de lucro: “lo hice realmente de corazón“.

¿Por qué Julieta Venegas dice que no cobró por ‘La niña futbolista’?

La cantante explicó que la invitación consistió en interpretar una canción infantil del grupo Patita de Perro para una actividad relacionada con el Día del Niño, propuesta que aceptó desde el primer momento.

En entrevista con Javier Paniagua, recordó que la idea le pareció atractiva porque buscaba motivar a las niñas a practicar futbol.

“A mí me invitaron a hacer una canción infantil de un grupo que se llama Patita de Perro... y me pareció súper bonito. Dije: ‘Qué lindo que las niñas... si alguien te dice que no puedes, saber que sí puedes’”, expresó.

¿Cómo surgió la polémica alrededor de ‘La niña futbolista’?

La conversación pública tomó un rumbo distinto tras la difusión del tema y que fuera utilizada durante la premiación de las ganadoras de un concurso de dominadas organizado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien donó su boleto para la inauguración del Mundial 2026.

En redes sociales circularon versiones que aseguraban que Julieta Venegas había recibido 14 millones de pesos por participar en el proyecto.

Durante la charla con Paniagua, la artista aseguró que nunca imaginó el alcance de la controversia. “Nadie nos imaginábamos todo lo que podía pasar... y a dónde se llevó la conversación, que ya no tiene nada que ver con la canción”, comentó.

Julieta Venegas asegura que no hay pagos tan altos en la música. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM (Camila Ayala Benabib)

Julieta Venegas llama ‘absurdo’ al rumor de los 14 millones de pesos

La intérprete reconoció que puede entender las críticas musicales o estéticas hacia la canción, pero que la cifra además habría sido irreal.

“Si a alguien no le gusta o estéticamente le parece horrible... es el gusto de cada quien. Pero a mí sí me duele que piensen que yo cobré un dineral, además un dineral absurdo”, declaró.

Venegas incluso cuestionó el origen de la cifra que comenzó a difundirse en internet. “Leí una nota que decía 14 millones de pesos cobró ella. ¿Catorce millones de qué? Esa cifra mitológica... ¿a quién se le ocurrió algo así?”, señaló.

La cantante aprovechó la entrevista para reflexionar sobre la rapidez con la que se viralizan versiones sin sustento. Consideró que muchas personas aceptan supuestas noticias sin detenerse a revisar si tienen lógica.

“Salirte de la lógica de las redes sociales, salirte de ver un titular y creértelo... y con tu sentido común pensar”, expresó. y añadió que preferiría que una cantidad como la que se mencionó en los rumores se destinara al desarrollo cultural. “Ojalá que ese dinero se invirtiera... en cultura, en música, en hacer un montón de conciertos”.

Julieta Venegas. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

Venegas aclara que ‘La niña futbolista’ no es de su autoría

La artista aclaró que el tema no es de su autoría. Recordó que se trata de una canción infantil de Patita de Perro, agrupación con varios años de trayectoria, y que ella únicamente realizó algunos ajustes para adaptarla a su estilo.

“La rola no es mía... le hice unos cambiecillos al arreglo y unos ajustes en la letra, pero sí, esa canción es una canción de niños”, explicó.

¿Qué dijo la presidenta de México sobre Julieta Venegas?

En su conferencia del pasado 10 de junio, la presidenta Sheinbaum defendió a la cantante Julieta Venegas y aseguró que no se trataba de una canción oficial, sino que fue usada por el contexto del evento de premiación.

“La canción de Julieta Venegas nunca pretendió ser la canción oficial del Mundial. Obviamente, está dedicada a las niñas que juegan futbol y la pusimos ese día porque regalamos los boletos a las niñas, a las jóvenes, que ganaron el concurso de dominadas para obtener los boletos del Mundial”.