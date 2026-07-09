Regálame un cigarrillo: ¿Cuándo salen nuevos capítulos del anime ‘Smoking Behind the Supermarket with You’?

'Smoking Behind the Supermarket with You' es uno de los estrenos de anime más esperados de la temporada verano 2026. (Fotografía. Crunchyroll, ChaGPT)

¿Amigo, tienes un cigarrillo? Es que estoy tan enamorado que hasta echo humo. Uno de los estrenos de anime del verano de 2026 más esperado es Smoking Behind the Supermarket with You, una serie que cautivó a los fans no sólo por la interacción romántica entre sus protagonistas, sino por retratar el deseo de desconectar del trabajo tras horas de estrés laboral.

Aunque la serie, que adapta el exitoso manga de Jinushi, ya tuvo un adelanto semanas atrás, fue hasta este jueves 9 de julio cuando comenzó de manera oficial la emisión semanal de sus capítulos, que te harán elevar tus niveles de tabaquismo hasta la estratosfera, incluso si no eres fumador.

La obra se convirtió en un fenómeno desde su publicación como manga en 2022 gracias a una propuesta diferente a la mayoría de los romances japoneses: una historia protagonizada por adultos, con conversaciones cotidianas y un desarrollo pausado que retrata los pequeños respiros que encuentra la clase trabajadora tras largas jornadas detrás de un escritorio.

¿De qué trata el anime de ‘Smoking Behind the Supermarket with You’?

La historia de Smoking Behind the Supermarket with You sigue a Sasaki, un oficinista de 45 años que lleva una vida marcada por el trabajo y la rutina en una oficina. Uno de los pocos momentos que disfruta durante el día consiste en visitar un supermercado cercano para comprar cigarrillos y conversar unos minutos con Yamada, una amable cajera que siempre lo recibe con una sonrisa.

Sin embargo, todo cambia cuando un día Yamada ya no se encuentra en su caja. Mientras busca un lugar para fumar, conoce a Tayama, una joven de personalidad relajada y algo rebelde que lo invita a sentarse detrás del supermercado para compartir un cigarro.

Lo que Sasaki desconoce es que Tayama y Yamada son la misma persona. Fuera del trabajo, la cajera cambia completamente de actitud y apariencia, por lo que él nunca descubre que ambas identidades pertenecen a la misma mujer.

Ese malentendido da origen a uno de los animes de romance que más sensación ha causado en lo que va del año, junto a Polos opuestos o Rompiendo el hielo, ambas series creadas por la mangaka Kocha Agasawa.

A diferencia de muchas series del género como Kaguya-sama: Love is War, Your Lie in April o La nobleza de las flores, Smoking Behind the Supermarket with You deja de lado los escenarios escolares para centrarse en personajes adultos, la vida laboral, la soledad y la forma en que las relaciones pueden surgir a partir de conversaciones aparentemente insignificantes.

¿Cuándo fue el estreno y cuándo salen los capítulos nuevos de ‘Smoking Behind the Supermarket with You’?

Antes del estreno oficial, la serie sorprendió a los seguidores con una estrategia poco habitual. El pasado 3 de junio de 2026, la plataforma de Crunchyroll publicó 12 miniepisodios, los cuales adaptaban los primeros seis capítulos del anime Smoking Behind the Supermarket with You, al dividir cada episodio en dos partes.

Sin embargo, el 9 de julio comenzó la transmisión oficial de la serie con episodios completos de aproximadamente 24 minutos, los cuales se estrenarán cada jueves, siempre y cuando no haya modificaciones en la programación.

Para quienes ya vieron los 12 miniepisodios volverán a recorrer ese mismo contenido durante las primeras seis semanas de emisión.

El primer episodio completamente inédito para esos espectadores será el episodio 7, cuyo estreno está previsto para el 20 de agosto, fecha en la que continuará la historia más allá del material mostrado durante el preestreno.

Los nuevos capítulos de Smoking Behind the Supermarket with You son uno de los estrenos más esperados de esta temporada de anime, donde también se emitirán la continuación de la cuarta temporada de Re:Zero, la tercera temporada de Mushoku Tensei o la continuación del arco de Elbaf de One Piece.

De igual forma, entre los mejores estrenos de la temporada se encuentran Jaadugar: A Witch in Mongolia y Though I Am an Inept Villainess, este último ha sido comparado por los fans por su similitud artística con Los diarios de la boticaria.

'Smoking Behind the Supermarket with You' hizo su estreno con 12 miniepisodios en junio. (Fotografía. Crunchyroll)

¿Cómo se creó la serie de ‘Smoking Behind the Supermarket with You’?

El origen de la obra fue mucho más sencillo de lo que podría pensarse. Su autor, Jinushi, desarrollaba el manga Rokurei cuando su editor le sugirió crear una historia que hable sobre la vida cotidiana corta como ejercicio para practicar la escritura y probar nuevas ideas.

En lugar de volver a la fantasía, el mangaka optó por un relato inspirado en su experiencia previa trabajando en atención al cliente. Ese contexto le permitió construir con precisión el ambiente de un supermercado y las pequeñas relaciones que se generan entre empleados y clientes frecuentes.

El primer capítulo se publicó en X, antes Twitter, en marzo de 2022. En cuestión de días se volvió viral y superó los 280 mil “Me gusta”, lo que impulsó a Square Enix a llevar la obra a serialización en la revista Monthly Big Gangan en agosto de ese mismo año.

Desde entonces, Smoking Behind the Supermarket with You ganó el Next Manga Award 2022 en la categoría de manga web, superó los 2.5 millones de copias en circulación y terminó por convertirse en una de las comedias románticas más exitosas de los últimos años, logro que abrió la puerta a su reciente adaptación al anime.